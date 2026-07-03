https://crimea.ria.ru/20260703/krymskiy-most-seychas---obstanovka-dnem-v-pyatnitsu-1157367419.html

Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу

Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу

150 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T13:36

2026-07-03T13:36

2026-07-03T13:36

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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крым

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 150 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 11 часов утра в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находились 100 автомобилей, со стороны Кубани проезд был свободен. На выезде из Крыма очереди к транспортному переходу к этому часу нет.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияПравила провоза бензина и газа через Крымский мост

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тамань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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