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Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу
Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу
150 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:36
2026-07-03T13:36
2026-07-03T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. 150 автомобилей ожидают своей очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны материка. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 11 часов утра в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находились 100 автомобилей, со стороны Кубани проезд был свободен. На выезде из Крыма очереди к транспортному переходу к этому часу нет.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост: перед пунктами досмотра изменится схема движенияПравила провоза бензина и газа через Крымский мост
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Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу
Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу