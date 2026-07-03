https://crimea.ria.ru/20260703/kriticheskiy-uscherb-lyubomu-protivniku--patrushev-nazval-tseli-vmf-rf-1157367599.html

Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ

Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ

Военно-морской флот России должен быть способен нанести критический ущерб любому потенциальному противнику и будет развиваться в соответствии с этой целью. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T13:45

2026-07-03T13:45

2026-07-03T13:47

военно-морской флот рф

дмитрий патрушев

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вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России должен быть способен нанести критический ущерб любому потенциальному противнику и будет развиваться в соответствии с этой целью. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.Приоритетными целями он назвал поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение международного статуса России как великой морской державы, сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.Для их достижения предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.Также к важным задачам отнесены совершенствование инфраструктуры базирования и тылового обеспечения ВМФ, развитие систем комплексного освещения морской, воздушной и космической обстановки, разведки и целеуказания, укрепление боевых возможностей сил и средств пограничных органов и войск национальной гвардии, обеспечение безопасности судоходства под российским флагом и исключение противоправных действий со стороны недружественных стран.НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026", заявлял ранее Патрушев. Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года, этот документ, формирующий задачи обеспечения национальной безопасности на море, был рассмотрен Советом по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с нефтью в Ла-МаншеДля ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"Бессилие Королевского флота: что стоит за заявлениями британских политиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морской флот рф, дмитрий патрушев, россия, безопасность, новости, политика, вооруженные силы россии, армия и флот