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Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ
Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ
Военно-морской флот России должен быть способен нанести критический ущерб любому потенциальному противнику и будет развиваться в соответствии с этой целью. Об... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:45
2026-07-03T13:47
военно-морской флот рф
дмитрий патрушев
россия
безопасность
новости
политика
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России должен быть способен нанести критический ущерб любому потенциальному противнику и будет развиваться в соответствии с этой целью. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.Приоритетными целями он назвал поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение международного статуса России как великой морской державы, сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.Для их достижения предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.Также к важным задачам отнесены совершенствование инфраструктуры базирования и тылового обеспечения ВМФ, развитие систем комплексного освещения морской, воздушной и космической обстановки, разведки и целеуказания, укрепление боевых возможностей сил и средств пограничных органов и войск национальной гвардии, обеспечение безопасности судоходства под российским флагом и исключение противоправных действий со стороны недружественных стран.НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026", заявлял ранее Патрушев. Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года, этот документ, формирующий задачи обеспечения национальной безопасности на море, был рассмотрен Советом по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фрегат Черноморского флота сопроводил танкеры с нефтью в Ла-МаншеДля ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"Бессилие Королевского флота: что стоит за заявлениями британских политиков
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военно-морской флот рф, дмитрий патрушев, россия, безопасность, новости, политика, вооруженные силы россии, армия и флот
Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ

ВМФ РФ должен быть способен нанести критический ущерб любому противнику – Патрушев

13:45 03.07.2026 (обновлено: 13:47 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВМФ РФ
ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Военно-морской флот России должен быть способен нанести критический ущерб любому потенциальному противнику и будет развиваться в соответствии с этой целью. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.
"Достижение целей будет осуществляться за счет сбалансированного развития ВМФ до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику", - цитирует Патрушева РИА Новости.
Приоритетными целями он назвал поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение международного статуса России как великой морской державы, сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России.
Для их достижения предусматривается модернизация и наращивание боевого состава и возможностей морских стратегических ядерных и неядерных сил, группировок морских сил общего назначения, приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.
Также к важным задачам отнесены совершенствование инфраструктуры базирования и тылового обеспечения ВМФ, развитие систем комплексного освещения морской, воздушной и космической обстановки, разведки и целеуказания, укрепление боевых возможностей сил и средств пограничных органов и войск национальной гвардии, обеспечение безопасности судоходства под российским флагом и исключение противоправных действий со стороны недружественных стран.
НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России в Черном море под видом прошедших учений "Морской щит-2026", заявлял ранее Патрушев.
Министерство обороны России подготовило проект основ госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2050 года, этот документ, формирующий задачи обеспечения национальной безопасности на море, был рассмотрен Советом по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии.
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Военно-морской флот РФДмитрий ПатрушевРоссияБезопасностьНовостиПолитикаВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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