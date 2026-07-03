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Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:27
2026-07-03T15:27
2026-07-03T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.Мужчину остановили на "зеленом" коридоре с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была только пробной.В ведомстве напомнили, что среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Изъятые рептилии переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
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черепаха, контрабанда, таможня, новости, происшествия, таджикистан, аэропорт домодедово
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
Таможенники пресекли в Москве контрабанду почти 500 редких черепах стоимостью 3 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
"Контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах пресекли сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен в аэропорту Домодедово. Сухопутных рептилий стоимостью более 3 млн рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана", - говорится в сообщении.
Мужчину остановили на "зеленом" коридоре с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была только пробной.
В ведомстве напомнили, что среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Изъятые рептилии переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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