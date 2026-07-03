https://crimea.ria.ru/20260703/kontrabandu-redkikh-cherepakh-na-3-mln-rubley-presekli-tamozhenniki-rf-1157370306.html

Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ

Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T15:27

2026-07-03T15:27

2026-07-03T15:27

черепаха

контрабанда

таможня

новости

происшествия

таджикистан

аэропорт домодедово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.Мужчину остановили на "зеленом" коридоре с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была только пробной.В ведомстве напомнили, что среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Изъятые рептилии переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику

таджикистан

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черепаха, контрабанда, таможня, новости, происшествия, таджикистан, аэропорт домодедово