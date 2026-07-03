Рейтинг@Mail.ru
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260703/kontrabandu-redkikh-cherepakh-na-3-mln-rubley-presekli-tamozhenniki-rf-1157370306.html
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:27
2026-07-03T15:27
черепаха
контрабанда
таможня
новости
происшествия
таджикистан
аэропорт домодедово
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157368735_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_54dd48d413bcaf986b0415f7305be200.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.Мужчину остановили на "зеленом" коридоре с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была только пробной.В ведомстве напомнили, что среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Изъятые рептилии переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
таджикистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157368735_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1479a4826d36d5eec0160fbf55ed8e69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черепаха, контрабанда, таможня, новости, происшествия, таджикистан, аэропорт домодедово
Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ

Таможенники пресекли в Москве контрабанду почти 500 редких черепах стоимостью 3 млн рублей

15:27 03.07.2026
 
© ФТС РФВ Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах
В Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах
© ФТС РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах, которых пытался провезти из Таджикистана россиянин с целью дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
"Контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах пресекли сотрудники Центральной оперативной и Домодедовской таможен в аэропорту Домодедово. Сухопутных рептилий стоимостью более 3 млн рублей пытался незаконно ввезти россиянин из Таджикистана", - говорится в сообщении.
© ФТС РФВ Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах
В Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах
© ФТС РФ
В Домодедово таможенники пресекли контрабанду 476 редких среднеазиатских черепах
Мужчину остановили на "зеленом" коридоре с двумя коробками живого груза. Разрешительных документов на рептилий у него не было. Нарушитель признался, что собирался продавать черепах через интернет-магазины, а эта партия была только пробной.
В ведомстве напомнили, что среднеазиатская степная черепаха защищена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Изъятые рептилии переданы в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
В Крыму пресекли контрабанду запрещенного вещества из Индии
Жительница Севастополя пыталась контрабандой вывезти сервала в Мексику
 
ЧерепахаКонтрабандаТаможняНовостиПроисшествияТаджикистанАэропорт Домодедово
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Украинские власти эвакуируют население Харьковской области
15:41Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублей
15:33Суд приговорил к 25 годам фигуранта дела о подготовке покушения на Симоньян
15:27Контрабанду редких черепах на 3 млн рублей пресекли таможенники РФ
15:15В Анапе 75 пляжей получили разрешение на открытие сезона
15:11Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы
15:00Требовали 25 млн рублей: две россиянки похитили ребенка ради выкупа
14:50Пляжи Анапы временно закрыли для купания
14:44Почему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции
14:20"Через час начнут задыхаться": Севастопольский аквариум просит помощи
14:08ПСБ ввел в Крыму специальные меры поддержки для бизнеса и населения
13:55В Ставропольском крае террориста ИГ* приговорили к 15 годам
13:45Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ
13:36Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу
13:27За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных
13:22ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
13:15За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
13:05Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю
12:59Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке
12:57Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя
Лента новостейМолния