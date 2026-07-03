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Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю
Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю
Киевский режим за неделю потерял 10105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T13:05
2026-07-03T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял 10105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны России в пятницу.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1485 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Военнослужащие подразделений "Запада" ликвидировали до 1490 украинских неонацистов, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 солдат, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении – более 2160 боевиков, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжали активные наступательные действия. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3140 человек, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 425 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Ударными дронами группировок войск уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3871 беспилотника самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 173 520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 543 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУШесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости сво, потери всу , украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю

Минобороны: киевский режим за неделю потерял еще 10105 боевиков

13:05 03.07.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял 10105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны России в пятницу.
В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1485 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Военнослужащие подразделений "Запада" ликвидировали до 1490 украинских неонацистов, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 солдат, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении – более 2160 боевиков, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки "Восток" продолжали активные наступательные действия. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3140 человек, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 425 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы.
Ударными дронами группировок войск уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3871 беспилотника самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 173 520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 543 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОПотери ВСУУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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