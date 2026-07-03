https://crimea.ria.ru/20260703/kiev-teryaet-boevikov-tysyachami--strashnye-tsifry-na-za-nedelyu-1157366073.html

Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю

Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю

Киевский режим за неделю потерял 10105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T13:05

2026-07-03T13:05

2026-07-03T13:05

новости сво

потери всу

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b047219654de6cfc806af21bdf0a2f97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял 10105 боевиков, а также вооружения и боевую технику, в том числе западного производства. Об этом сказано в сводке Министерства обороны России в пятницу.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1485 боевиков, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Военнослужащие подразделений "Запада" ликвидировали до 1490 украинских неонацистов, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы.В зоне ответственности "Южной" группировки войск ВСУ потеряли свыше 1405 солдат, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Центр" улучшили тактическое положение. Потери противника на данном направлении – более 2160 боевиков, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжали активные наступательные действия. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3140 человек, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили более 425 военных ВСУ, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы.Ударными дронами группировок войск уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3871 беспилотника самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 173 520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 543 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУШесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии