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Какой сегодня праздник: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Какой сегодня праздник: 3 июля
Какой сегодня праздник: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Какой сегодня праздник: 3 июля
В России празднуют День ГИБДД, а в Белоруссии – День Независимости. 97 лет назад был продан первый в мире телевизор. А в 1962 году родился знаменитый актер и... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T00:00
2026-07-03T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День ГИБДД, а в Белоруссии – День Независимости. 97 лет назад был продан первый в мире телевизор. А в 1962 году родился знаменитый актер и покоритель женских сердец Том Круз.Что праздную в миреЕжегодно 3 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Все потому, что именно в этот день в 1936 году была основана Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Сегодня службе 90 лет!Белоруссия отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Декларация о суверенитете республики (вне СССР) существует с 19 сентября 1991 года. Но в 1996-ом белорусы провели референдум и решили отмечать День Независимости 3 июля – в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Еще в этот день можно отметить День тайной дружбы, День благодарности воздушному кондиционеру или Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.Знаменательные событияВ 1897 году в московском ресторане "Славянский базар" произошла историческая встреча театрального актера и режиссера Константина Станиславского и драматурга и педагога Владимира Немировича-Данченко. Итогом их 18-часовой беседы стало решение о создании общедоступного народного театра, ныне известного как Московский Художественный театр.В 1928 году в США был продан первый в мире телевизор. Выпуском приемников занималась американская компания Western Television, а их стоимость достигала 75 долларов (средняя месячная зарплата в США в то время составляла порядка 160 долларов). При этом изображение чаще всего было не крупнее почтовой марки, а невысокая четкость позволяла различать только общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах.В 1941 году председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин обратился к советскому народу впервые после начала Великой Отечественной войны (до этого 22 июня прозвучало обращение министра иностранных дел Вячеслава Молотова). В своей речи Сталин призвал советских людей понять всю глубину опасности, угрожавшей нашей стране, отрешиться от благодушия, от беспечности, от настроений мирного времени, мобилизовать себя и перестроить всю работу на новый, военный лад, быть храбрыми, самоотверженно идти на отечественную освободительную войну против поработителей. Именно после этого обращения в оборот вошло словосочетание "Великая Отечественная война".Кто родилсяВ 1883 году родился Франц Кафка – немецкоязычный писатель еврейского происхождения. Большая часть его текстов опубликована посмертно. Главные произведения – романы "Америка", "Замок", "Процесс", а также рассказы "Превращение" и "В исправительной колонии".Свой 64-й день рождения отмечает американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Том Круз. Том – трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на "Оскар".Также 3 июля родились заслуженная артистка РСФСР, жена Есенина, а затем Мейерхольда, Зинаида Райх, американский актер Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал", "Заклятие"), российский эстрадный певец и музыкант Родион Газманов.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, общество, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 3 июля

Что празднуют в России и в мире 3 июля

00:00 03.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНагрудный знак инспектора ГИБДД.
Нагрудный знак инспектора ГИБДД. - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День ГИБДД, а в Белоруссии – День Независимости. 97 лет назад был продан первый в мире телевизор. А в 1962 году родился знаменитый актер и покоритель женских сердец Том Круз.

Что праздную в мире

Ежегодно 3 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Все потому, что именно в этот день в 1936 году была основана Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Сегодня службе 90 лет!
Белоруссия отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Декларация о суверенитете республики (вне СССР) существует с 19 сентября 1991 года. Но в 1996-ом белорусы провели референдум и решили отмечать День Независимости 3 июля – в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
Еще в этот день можно отметить День тайной дружбы, День благодарности воздушному кондиционеру или Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.

Знаменательные события

В 1897 году в московском ресторане "Славянский базар" произошла историческая встреча театрального актера и режиссера Константина Станиславского и драматурга и педагога Владимира Немировича-Данченко. Итогом их 18-часовой беседы стало решение о создании общедоступного народного театра, ныне известного как Московский Художественный театр.
В 1928 году в США был продан первый в мире телевизор. Выпуском приемников занималась американская компания Western Television, а их стоимость достигала 75 долларов (средняя месячная зарплата в США в то время составляла порядка 160 долларов). При этом изображение чаще всего было не крупнее почтовой марки, а невысокая четкость позволяла различать только общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах.
В 1941 году председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин обратился к советскому народу впервые после начала Великой Отечественной войны (до этого 22 июня прозвучало обращение министра иностранных дел Вячеслава Молотова). В своей речи Сталин призвал советских людей понять всю глубину опасности, угрожавшей нашей стране, отрешиться от благодушия, от беспечности, от настроений мирного времени, мобилизовать себя и перестроить всю работу на новый, военный лад, быть храбрыми, самоотверженно идти на отечественную освободительную войну против поработителей. Именно после этого обращения в оборот вошло словосочетание "Великая Отечественная война".

Кто родился

В 1883 году родился Франц Кафка – немецкоязычный писатель еврейского происхождения. Большая часть его текстов опубликована посмертно. Главные произведения – романы "Америка", "Замок", "Процесс", а также рассказы "Превращение" и "В исправительной колонии".
Свой 64-й день рождения отмечает американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Том Круз. Том – трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на "Оскар".
Также 3 июля родились заслуженная артистка РСФСР, жена Есенина, а затем Мейерхольда, Зинаида Райх, американский актер Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал", "Заклятие"), российский эстрадный певец и музыкант Родион Газманов.
 
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