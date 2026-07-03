https://crimea.ria.ru/20260703/kakoy-segodnya-prazdnik-3-iyulya-1129702390.html

Какой сегодня праздник: 3 июля

Какой сегодня праздник: 3 июля - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Какой сегодня праздник: 3 июля

В России празднуют День ГИБДД, а в Белоруссии – День Независимости. 97 лет назад был продан первый в мире телевизор. А в 1962 году родился знаменитый актер и... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T00:00

2026-07-03T00:00

2026-07-03T00:00

новости

общество

праздники и памятные даты

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/94/1115589440_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c8ebb44e98ae2c8a16d77955b9dce59a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В России празднуют День ГИБДД, а в Белоруссии – День Независимости. 97 лет назад был продан первый в мире телевизор. А в 1962 году родился знаменитый актер и покоритель женских сердец Том Круз.Что праздную в миреЕжегодно 3 июля в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Все потому, что именно в этот день в 1936 году была основана Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Сегодня службе 90 лет!Белоруссия отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Декларация о суверенитете республики (вне СССР) существует с 19 сентября 1991 года. Но в 1996-ом белорусы провели референдум и решили отмечать День Независимости 3 июля – в день освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.Еще в этот день можно отметить День тайной дружбы, День благодарности воздушному кондиционеру или Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов.Знаменательные событияВ 1897 году в московском ресторане "Славянский базар" произошла историческая встреча театрального актера и режиссера Константина Станиславского и драматурга и педагога Владимира Немировича-Данченко. Итогом их 18-часовой беседы стало решение о создании общедоступного народного театра, ныне известного как Московский Художественный театр.В 1928 году в США был продан первый в мире телевизор. Выпуском приемников занималась американская компания Western Television, а их стоимость достигала 75 долларов (средняя месячная зарплата в США в то время составляла порядка 160 долларов). При этом изображение чаще всего было не крупнее почтовой марки, а невысокая четкость позволяла различать только общие контуры предметов и узнавать лица на очень крупных планах.В 1941 году председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин обратился к советскому народу впервые после начала Великой Отечественной войны (до этого 22 июня прозвучало обращение министра иностранных дел Вячеслава Молотова). В своей речи Сталин призвал советских людей понять всю глубину опасности, угрожавшей нашей стране, отрешиться от благодушия, от беспечности, от настроений мирного времени, мобилизовать себя и перестроить всю работу на новый, военный лад, быть храбрыми, самоотверженно идти на отечественную освободительную войну против поработителей. Именно после этого обращения в оборот вошло словосочетание "Великая Отечественная война".Кто родилсяВ 1883 году родился Франц Кафка – немецкоязычный писатель еврейского происхождения. Большая часть его текстов опубликована посмертно. Главные произведения – романы "Америка", "Замок", "Процесс", а также рассказы "Превращение" и "В исправительной колонии".Свой 64-й день рождения отмечает американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Том Круз. Том – трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на "Оскар".Также 3 июля родились заслуженная артистка РСФСР, жена Есенина, а затем Мейерхольда, Зинаида Райх, американский актер Патрик Уилсон ("Призрак оперы", "Астрал", "Заклятие"), российский эстрадный певец и музыкант Родион Газманов.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, праздники и памятные даты