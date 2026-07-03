https://crimea.ria.ru/20260703/kak-doekhat-konechnoy-ostanovki-elektrichek-v-sevastopole---stantsii-inkerman-1-1157361312.html

Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в Севастополе

Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Как доехать до Инкермана-1 - конечной остановки электричек в Севастополе

В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее. Как... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T10:45

2026-07-03T10:45

2026-07-03T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1" и стартовать из нее. Как добраться на общественном транспорте до конечной остановкой всех пригородных поездов, рассказали в городском правительстве.От Южной части города и обратно доехать можно следующими автобусными маршрутами:- № 21 "5-й км Балаклавского шоссе — Инкерман (с заездом в ГРЭС)";- № 92 "Инкерман — пл. Нахимова";- № 103 "5-й км Балаклавского шоссе — Инкерман";От Северной части города и обратно автобусом № 106 "пл. Захарова — ГРЭС";Все автобусы будут делать остановку на остановке около станции "Инкерман-1".Ориентировочное время в пути от основных мест отправления составляет:- от ТПУ 5-й км Балаклавского шоссе (маршруты № 21 и № 103) — около 40 минут;- из центра города (маршрут № 92) — около 65 минут;- из Инкермана (маршруты № 21, № 92 и № 103) — около 10 минут.Отмечается, что в случае перекрытия рейда будет запущена работа на компенсационном маршруте - от пл. Захарова (Северная сторона) до пл. Нахимова (Южная сторона) через остановку "Железнодорожный вокзал" в обоих направлениях. Номера компенсационных маршрутов: 150, 150А, 151, 152, 152А, 153.Уточняется, что пассажиры, отправляющиеся от станции "Инкерман-1" в 5:11 и 6:11, должны планировать свой маршрут до станции самостоятельно, так как общественный транспорт начинает работу с 05:30 до 22:00.Также 3 июля компания – перевозчик ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) сообщила, что движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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