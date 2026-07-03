https://crimea.ria.ru/20260703/glava-rayona-i-esche-troe-raneny-pri-podryve-mashiny-v-kurskoy-oblasti-1157356863.html

Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области

Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области

Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине в Рыльске. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T10:09

2026-07-03T10:09

2026-07-03T10:09

курская область

взрыв

происшествия

александр хинштейн

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине в Рыльске. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате дистанционного подрыва ранен глава района и еще три человека.За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения рук и ног.Раненые госпитализированы, территория оцеплена, на месте работают саперы, проинформировал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозуАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие

курская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, взрыв, происшествия, александр хинштейн, новости сво