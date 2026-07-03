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Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области
Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области
Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине в Рыльске. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T10:09
2026-07-03T10:09
курская область
взрыв
происшествия
александр хинштейн
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине в Рыльске. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате дистанционного подрыва ранен глава района и еще три человека.За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения рук и ног.Раненые госпитализированы, территория оцеплена, на месте работают саперы, проинформировал губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на юго-западе Москвы – спецслужбы устранили угрозуАгент СБУ признался в подрыве машины офицера флота в СевастополеВ Ингушетии напали на автомобиль МВД – есть погибшие
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РИА Новости Крым
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курская область, взрыв, происшествия, александр хинштейн, новости сво
Глава района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области

Глава Рыльского района и еще трое ранены при подрыве машины в Курской области – Хинштейн

10:09 03.07.2026
 
© Telegram Александр ХинштейнМины, срабатывающие дистанционно
Мины, срабатывающие дистанционно
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине в Рыльске. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате дистанционного подрыва ранен глава района и еще три человека.
"Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног", - написал Хинштейн в своем канале в МАКС.
За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека: начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС — стояли на крыльце здания. От взрывной волны получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения рук и ног.
Раненые госпитализированы, территория оцеплена, на месте работают саперы, проинформировал губернатор.
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Курская областьВзрывПроисшествияАлександр ХинштейнНовости СВО
 
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