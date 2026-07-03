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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске
Силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T10:13
2026-07-03T10:13
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По информации силовиков, уроженец Центральной Азии готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства. А его куратор находился в Сирии."Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ России", - отметили в ФСБ.Уточняется, что после совершения теракта мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. У него дома силовики изъяли готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.2 июля стало известно, что задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути.Ранее также сообщалось, что в Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по РоссииФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, происшествия, новости
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске

Выходец из Центральной Азии планировал теракт на железной дороге в Пятигорске

10:13 03.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"В городе Пятигорске Ставропольского края предотвращен террористический акт, планировавшийся выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона, сторонником запрещенной в России международной террористической организации", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, уроженец Центральной Азии готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства. А его куратор находился в Сирии.
"Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ России", - отметили в ФСБ.
Уточняется, что после совершения теракта мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. У него дома силовики изъяли готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.
2 июля стало известно, что задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути.
Ранее также сообщалось, что в Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактПроисшествияНовости
 
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