https://crimea.ria.ru/20260703/fsb-predotvratila-terakt-na-zheleznoy-doroge-v-pyatigorske-1157357016.html

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске - РИА Новости Крым, 03.07.2026

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Пятигорске

Силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T10:13

2026-07-03T10:13

2026-07-03T10:13

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Силовики задержали сторонника международной террористической организации из Центральной Азии, который планировал поджечь объект железнодорожной инфраструктуры в Пятигорске. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.По информации силовиков, уроженец Центральной Азии готовил нападение с использованием самодельного зажигательного устройства. А его куратор находился в Сирии."Он провел фотосъемку объекта посягательства, после чего приобрел составные части и химические вещества, необходимые для изготовления бутылок с зажигательной смесью. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано сотрудниками ФСБ России", - отметили в ФСБ.Уточняется, что после совершения теракта мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. У него дома силовики изъяли готовые к применению самодельные зажигательные устройства, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической.2 июля стало известно, что задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути.Ранее также сообщалось, что в Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по РоссииФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, происшествия, новости