https://crimea.ria.ru/20260703/fenomen-poroshenko-zachem-zelenskiy-atakuet-belorusov-v-rossii---mnenie-1157372193.html

Феномен Порошенко*: зачем Зеленский атакует белорусов в России - мнение

Феномен Порошенко*: зачем Зеленский атакует белорусов в России - мнение - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Феномен Порошенко*: зачем Зеленский атакует белорусов в России - мнение

Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится поднять уровень эскалации конфликта на Украине путем втягивания в него Белоруссии. Это позволит ему отменить РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T21:29

2026-07-03T21:29

2026-07-03T21:29

украина

белоруссия

мнения

владимир олейник

владимир зеленский

выборы

выборы на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится поднять уровень эскалации конфликта на Украине путем втягивания в него Белоруссии. Это позволит ему отменить выборы, которые он однозначно проиграет в духе "феномена Порошенко*" в 2019 году, причем с риском для жизни. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Накануне ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией. Общественный транспорт направлялся из Минска в Анапу. Украинский БПЛА разорвался прямо перед ним, в результате чего пострадали трое человек, два водителя и пассажир. Минск назвал атаку очередным актом экстремизма и терроризма.По мнению Олейника, ВСУ продолжают атаки на гражданские объекты на территории России, в результате которых в числе пострадавших оказываются также граждане Белоруссии, прежде всего потому, что "на это дают добро хозяева в Европе"."Я имею в виду прежде всего Лондон, которому подчинен Зеленский", – заметил Олейник.Однако есть интерес в этом и у самого Зеленского, считает политолог. Потому что в случае окончания боевых действий он будет вынужден участвовать в выборах, однозначно их проиграет, и тогда его безопасность будет на волоске.А произойдет именно так, потому что шансов победить на выборах президента Украины у Зеленского нет никаких, уверен Олейник.В этом случае тюрьма для Зеленского, которой не удалось избежать его "другу" с украинским гражданством, экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, станет лучшим вариантом из возможных, добавил он. А потому Зеленский, несмотря ни на что, продолжит цепляться за свою должность псевдопрезидента, которая может оставаться у него только до тех пор, пока он продолжает воевать с РФ, считает эксперт.Поскольку армия России уверенно наступает, глава киевского режима вместе с европейскими кураторами ищет способы поднять уровень эскалации любым способом. И один из них сегодня – втянуть Белоруссию в этот конфликт, сказал Олейник."Поэтому он (Зеленский - ред.) провоцирует, угрожает. Но я думаю, что все пойдет по другому сценарию", – заключил политолог.Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что атака ВСУ на туристический автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Беларуси.Напомним, в июне в Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, погибла сопровождающая и ранения получили дети*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сменит ли Залужный Зеленского и к чему это приведет Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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