https://crimea.ria.ru/20260703/fas-poymala-treyderov-na-pereprodazhe-benzina-po-zavyshennym-tsenam-1157379688.html

ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам

ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам - РИА Новости Крым, 03.07.2026

ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам

В России выявлена координация действий при заключении сделок на биржевых торгах нефтепродуктами. Об этом сообщили в ФАС России со ссылкой на руководителя службы РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T18:29

2026-07-03T18:29

2026-07-03T18:29

фас (федеральная антимонопольная служба)

бензин

топливо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В России выявлена координация действий при заключении сделок на биржевых торгах нефтепродуктами. Об этом сообщили в ФАС России со ссылкой на руководителя службы Максима Шаскольского.В ФАС отметили, что трейдеры перепродавали топливо по завышенным ценам и получали доход в особо крупном размере.По этим фактам возбуждено антимонопольное дело, в настоящий момент расследование продолжается.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значитНа Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыБензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), бензин, топливо, новости