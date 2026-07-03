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ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам
ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам - РИА Новости Крым, 03.07.2026
ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам
В России выявлена координация действий при заключении сделок на биржевых торгах нефтепродуктами. Об этом сообщили в ФАС России со ссылкой на руководителя службы РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T18:29
2026-07-03T18:29
фас (федеральная антимонопольная служба)
бензин
топливо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В России выявлена координация действий при заключении сделок на биржевых торгах нефтепродуктами. Об этом сообщили в ФАС России со ссылкой на руководителя службы Максима Шаскольского.В ФАС отметили, что трейдеры перепродавали топливо по завышенным ценам и получали доход в особо крупном размере.По этим фактам возбуждено антимонопольное дело, в настоящий момент расследование продолжается.Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значитНа Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыБензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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фас (федеральная антимонопольная служба), бензин, топливо, новости
ФАС поймала трейдеров на перепродаже бензина по завышенным ценам

ФАС выявила координацию действий при сделках на биржевых торгах нефтепродуктами

18:29 03.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе
Заправка резервуаров АЗС топливом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В России выявлена координация действий при заключении сделок на биржевых торгах нефтепродуктами. Об этом сообщили в ФАС России со ссылкой на руководителя службы Максима Шаскольского.
"На топливном рынке при проведении внеплановых выездных проверок служба выявила координацию действий при заключении сделок на биржевых торгах. Ряд компаний систематически выкупал весь объем бензина и дизельного топлива, что не давало возможности приобрести товары добросовестным участникам", - говорится в сообщении.
В ФАС отметили, что трейдеры перепродавали топливо по завышенным ценам и получали доход в особо крупном размере.
По этим фактам возбуждено антимонопольное дело, в настоящий момент расследование продолжается.
Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
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