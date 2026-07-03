https://crimea.ria.ru/20260703/energosistema-kryma-posle-atak-vsu-kogda-dadut-svet-1157381279.html

Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет

Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет

Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T19:53

2026-07-03T19:53

2026-07-03T19:57

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юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.По данным Гоцанюка, отключения света затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также города Симферополь, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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