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Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T19:53
2026-07-03T19:57
крым
юрий гоцанюк
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электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.По данным Гоцанюка, отключения света затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также города Симферополь, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, юрий гоцанюк, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости крыма
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет

В Крыму восстановить подачу света планируют до полуночи 3 июля - власти

19:53 03.07.2026 (обновлено: 19:57 03.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Специалисты "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших районах полуострова до конца текущих суток — к 00:00. Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием — ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры", - написал он в МАКС.
По данным Гоцанюка, отключения света затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также города Симферополь, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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