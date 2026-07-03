https://crimea.ria.ru/20260703/energosistema-kryma-posle-atak-vsu-kogda-dadut-svet-1157381279.html
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T19:53
2026-07-03T19:53
2026-07-03T19:57
крым
юрий гоцанюк
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730255_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac7fe07cdec5617bda444a85afdee758.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.По данным Гоцанюка, отключения света затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также города Симферополь, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127730255_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_1fadb237215b299910a8d7d1b4ce0c68.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, юрий гоцанюк, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, новости крыма
Энергосистема Крыма после атак ВСУ: когда дадут свет
В Крыму восстановить подачу света планируют до полуночи 3 июля - власти
19:53 03.07.2026 (обновлено: 19:57 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Восстановить энергоснабжение 14 обесточенных районов Крыма планируют к полуночи 3 июля. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Специалисты "Крымэнерго" планируют восстановить электроснабжение во всех 14 пострадавших районах полуострова до конца текущих суток — к 00:00. Причиной временных ограничений стали технологические нарушения в сети, вызванные внешним воздействием — ударами ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры", - написал он в МАКС.
По данным Гоцанюка, отключения света затронули Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский, Ленинский, Красноперекопский, Джанкойский, Красногвардейский, Советский, Сакский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский и Кировский районы, а также города Симферополь, Феодосия, Керчь, Судак, Алушта, Армянск, Евпатория и Старый Крым.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Крыму из-за атак ВСУ по энергосистеме
ситуация с энергоснабжением остается сложной. В пятницу без света полностью или частично остаются более 10 районов.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура
полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.