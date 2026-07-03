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Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено, сообщила компания – перевозчик ЮППК (Южная пригородная... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T06:26
2026-07-03T06:31
крым
срочные новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
пригородные поезда
крымская железная дорога (кжд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено, сообщила компания – перевозчик ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания)."Движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная" , - говорится в сообщении на сайте компании.Причины не называются, о возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260702/v-sevastopole-perenesli-konechnuyu-ostanovku-elektrichek-1157351409.html
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крым, срочные новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, крымская железная дорога (кжд)
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены

Движение пригородных поездов из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено

06:26 03.07.2026 (обновлено: 06:31 03.07.2026)
 
© РИА Новости КрымЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено, сообщила компания – перевозчик ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).
"Движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная" , - говорится в сообщении на сайте компании.
Причины не называются, о возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пригородная электричка - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Вчера, 23:37
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
 
КрымСрочные новости КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Пригородные поездаКрымская железная дорога (КЖД)
 
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Заголовок открываемого материала
06:26Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
06:04Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают
00:01Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
23:47В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"
23:37В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
22:44ПВО работает над Крымом - объявлена беспилотная опасность
22:40Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
22:24Представители турбизнеса в Севастополе могут взять льготный микрозайм
22:10Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
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