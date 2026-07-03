https://crimea.ria.ru/20260703/elektrichki-iz-simferopolya-v-evpatoriyu-i-dzhankoy-priostanovleny-1157352090.html
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено, сообщила компания – перевозчик ЮППК (Южная пригородная... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T06:26
2026-07-03T06:26
2026-07-03T06:31
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срочные новости крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
пригородные поезда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Движение пригородных поездов в пятницу из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено, сообщила компания – перевозчик ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания)."Движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено. Движение пригородных поездов по маршруту из/в Джанкоя осуществляется только до станции Элеваторная" , - говорится в сообщении на сайте компании.Причины не называются, о возобновлении движения в компании сообщат дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, крымская железная дорога (кжд)
Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
Движение пригородных поездов из Симферополя в Евпаторию и до Джанкоя приостановлено
06:26 03.07.2026 (обновлено: 06:31 03.07.2026)