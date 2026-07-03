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Эль-Ниньо повысит температуру на Земле – ученый

Эль-Ниньо повысит температуру на Земле – ученый - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Эль-Ниньо повысит температуру на Земле – ученый

Метеорологическое явление Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах планеты до 2027 года, меры необходимо предпринять как можно скорее. Об этом заявил РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T22:26

2026-07-03T22:26

2026-07-03T22:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Метеорологическое явление Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах планеты до 2027 года, меры необходимо предпринять как можно скорее. Об этом заявил ученый Всемирной метеорологической организации (WMO) Альваро Сильва на брифинге ООН.По словам специалиста, разные климатические прогнозы сходятся в оценках по поводу усиления Эль-Ниньо, которое грозит засухами в различных частях мира, прежде всего в Карибском бассейне и регионе Латинской Америки."У нас есть время подготовиться к принятию скорейших мер. И это время сейчас истекает в некоторых регионах", - подчеркнул Сильва, указав на необходимость обеспечить запас воды для сельского хозяйства, производства энергии и других жизненно важных отраслей в тех районах, которые могут пострадать от засухи.Ранее младший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Осипов заявил, что Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности уже в конце текущего года, однако Россию оно затронет в минимальной степени.Эль-Ниньо – природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.В конце июня аномально жаркая погода охватила Европу. Воздух раскалился до предела во Франции, Испании, Италии, Великобритании и Германии. На центральную и восточную часть Европы распространяется раскаленный воздух из Африки. Как ранее сообщал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, более 1,3 тысячи человек скончались в Европе за последнюю неделю из-за аномальных температур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доберется ли до Крыма европейская жара Снег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше Экстремальных изменений погоды в Крыму в ближайшие сто лет не предвидится - ученый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эль-ниньо, стихия, погода, новости, в мире