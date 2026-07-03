https://crimea.ria.ru/20260703/dronovody-dnepra-unichtozhili-vrazheskie-sistemy-reb-na-khersonschine-1157354883.html

Дроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине

Дроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Дроноводы "Днепра" уничтожили вражеские системы РЭБ на Херсонщине

Расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ, а также системы РЭБ противника на Каховском направлении... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T09:53

2026-07-03T09:53

2026-07-03T09:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки "Днепр" уничтожили пункты временной дислокации ВСУ, а также системы РЭБ противника на Каховском направлении Херсонщины, тем самым нарушив логистику врага. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские войска уничтожили наблюдательные пункты на правобережье реки, лишив украинские формирования возможности вести корректировки огня.В военном ведомстве отметили, что в ходе интенсивной боевой работы расчеты беспилотных систем ведут круглосуточный мониторинг правого берега Днепра и вдоль русла высохшего водохранилища. В зоне особого внимания — обнаружение пунктов запуска и пунктов управления вражеских дронов, а также пунктов временной дислокации личного состава ВСУ.Также ведется активный перехват видеосигналов и каналов управления вражеских беспилотников, что позволяет дезорганизовать работу их ударных групп.Подразделения беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ уничтожили боевую технику и антенны ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что происходит на линии фронтаРасчеты дронов-перехватчиков уничтожают цели ВСУУничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", херсонская область, видео, вооруженные силы россии, видео