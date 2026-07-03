https://crimea.ria.ru/20260703/dron-vsu-udaril-po-gorodskomu-rynku-v-zaporozhskom-tokmake---pogibli-lyudi-1157362589.html
Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли люди
Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли люди - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли люди
В городе Токмак в запорожской области во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:35
2026-07-03T11:35
2026-07-03T11:39
евгений балицкий
токмак
запорожская область
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В городе Токмак в запорожской области во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.И добавил, что держит ситуацию на личном контроле. "Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. На месте работают оперативные службы", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евгений балицкий, токмак, запорожская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли люди
Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке, есть погибшие и раненые
11:35 03.07.2026 (обновлено: 11:39 03.07.2026)