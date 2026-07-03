Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных
Циклон с севера принесет долгожданное снижение температуры в Крым на выходных
19:51 03.07.2026 (обновлено: 19:58 03.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосле дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жара отступит в Крыму на выходных до комфортных температур благодаря прохождению атмосферного фронта с севера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу погодные условия начнут ухудшаться, небо нахмурится, прошумят, особенно в дневные часы, достаточно мощные скоротечные ливневые дожди с грозами. Местами ожидается до 10-15 литров воды на метр площади", - отметил он.
По прогнозу специалиста, ночная температура будет +15…20, дневная +22…27 градусов за счет освежающего эффекта осадков.
"В ночь на воскресенье "провалит" холодный фронт, поэтому эхом этого уходящего фронта еще местами отзовутся небольшие локальные дожди, и температура чуть понизится", - пообещал Евгений Тишковец.
Минимально термометр покажет +13…18, а днем, добавил он, инициативу в большинстве районов Крымского полуострова перехватит гребень антициклона, поэтому постепенно распогодится.
"Будет переменная облачность, осадки маловероятны уже, и температура воздуха днем +22…27 градусов. Да, это прохладнее, чем должно быть, но вполне комфортно для этого времени года", - подытожил специалист.