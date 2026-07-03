https://crimea.ria.ru/20260703/dozhdi-snizyat-temperaturu-vozdukha-v-vykhodnye-v-krymu-1157370844.html

Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных

Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T19:51

2026-07-03T19:51

2026-07-03T19:58

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жара отступит в Крыму на выходных до комфортных температур благодаря прохождению атмосферного фронта с севера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По прогнозу специалиста, ночная температура будет +15…20, дневная +22…27 градусов за счет освежающего эффекта осадков.Минимально термометр покажет +13…18, а днем, добавил он, инициативу в большинстве районов Крымского полуострова перехватит гребень антициклона, поэтому постепенно распогодится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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