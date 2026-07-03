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Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных
Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T19:51
2026-07-03T19:58
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жара отступит в Крыму на выходных до комфортных температур благодаря прохождению атмосферного фронта с севера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По прогнозу специалиста, ночная температура будет +15…20, дневная +22…27 градусов за счет освежающего эффекта осадков.Минимально термометр покажет +13…18, а днем, добавил он, инициативу в большинстве районов Крымского полуострова перехватит гребень антициклона, поэтому постепенно распогодится.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Дожди снизят температуру воздуха в Крыму на выходных

Циклон с севера принесет долгожданное снижение температуры в Крым на выходных

19:51 03.07.2026 (обновлено: 19:58 03.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосле дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр.
После дождей высокогорные луга оживают и превращаются в цветочный ковёр. - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Жара отступит в Крыму на выходных до комфортных температур благодаря прохождению атмосферного фронта с севера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу погодные условия начнут ухудшаться, небо нахмурится, прошумят, особенно в дневные часы, достаточно мощные скоротечные ливневые дожди с грозами. Местами ожидается до 10-15 литров воды на метр площади", - отметил он.
По прогнозу специалиста, ночная температура будет +15…20, дневная +22…27 градусов за счет освежающего эффекта осадков.
"В ночь на воскресенье "провалит" холодный фронт, поэтому эхом этого уходящего фронта еще местами отзовутся небольшие локальные дожди, и температура чуть понизится", - пообещал Евгений Тишковец.
Минимально термометр покажет +13…18, а днем, добавил он, инициативу в большинстве районов Крымского полуострова перехватит гребень антициклона, поэтому постепенно распогодится.
"Будет переменная облачность, осадки маловероятны уже, и температура воздуха днем +22…27 градусов. Да, это прохладнее, чем должно быть, но вполне комфортно для этого времени года", - подытожил специалист.
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Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
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