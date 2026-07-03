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Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности
Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности
РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T06:44
2026-07-03T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Жаркое крымское лето заставляет искать спасение в прохладной воде, поэтому городские фонтаны, а также не предназначенные для купания водоемы, становятся излюбленным местом для многих детей. Однако такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и серьезным кишечным инфекциям, предупредила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского Ирина Сухарева в комментарии РИА Новости Крым.Фонтаны – это элементы благоустройства городской архитектурной среды, в которых используется техническая вода с содержанием множества болезнетворных бактерий, тяжелых металлов и реагентов, подчеркивает она.Кроме того, чтобы вода не цвела, в фонтаны могут добавляться определенные химические вещества, раздражающие кожу и слизистые. А еще в них любят купаться птицы и бездомные животные. К примеру, пернатые являются переносчиками орнитоза - острого инфекционного заболевания, вызывающего лихорадку, а также общую интоксикацию. Болезнь поражает легкие и центральную нервную систему.По словам Ирины Сухаревой, чтобы у ребенка не возникало желания попить из фонтана, он всегда должен иметь при себе бутылку с чистой водой.Более того, фонтаны являются территорией повышенного травматизма, поскольку в них находится множество технических элементов – различные коммуникации, насосы, светильники.Ранее врач-кардиолог Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Кемал Асанов отмечал, что в летнею жару отмена препаратов для снижения давления может вызвать гипертонический криз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кожные болезни обостряются в жаруОпасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено
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общество, фонтан, погода, погода в крыму, совет эксперта, здоровье, дети
Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности

Купание в городских фонтанах может обернуться травмами и тяжелыми инфекциями - врач

06:44 03.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети купаются в городском фонтане
Дети купаются в городском фонтане - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Жаркое крымское лето заставляет искать спасение в прохладной воде, поэтому городские фонтаны, а также не предназначенные для купания водоемы, становятся излюбленным местом для многих детей. Однако такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и серьезным кишечным инфекциям, предупредила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского Ирина Сухарева в комментарии РИА Новости Крым.
Фонтаны – это элементы благоустройства городской архитектурной среды, в которых используется техническая вода с содержанием множества болезнетворных бактерий, тяжелых металлов и реагентов, подчеркивает она.

"Ребенок может подхватить кишечную инфекцию, а также кожные заболевания. И даже если нет намерения пить из фонтана, вода легко может попасть в организм. Родители и школы должны проводить санитарное просвещение. Поскольку неосведомленность в этой сфере способствует росту детских инфекционных заболеваний в летний период", - отмечает медик.

Кроме того, чтобы вода не цвела, в фонтаны могут добавляться определенные химические вещества, раздражающие кожу и слизистые. А еще в них любят купаться птицы и бездомные животные. К примеру, пернатые являются переносчиками орнитоза - острого инфекционного заболевания, вызывающего лихорадку, а также общую интоксикацию. Болезнь поражает легкие и центральную нервную систему.
По словам Ирины Сухаревой, чтобы у ребенка не возникало желания попить из фонтана, он всегда должен иметь при себе бутылку с чистой водой.
Более того, фонтаны являются территорией повышенного травматизма, поскольку в них находится множество технических элементов – различные коммуникации, насосы, светильники.
"Ребенок может поскользнуться, стукнуться, получить серьезную травму. Иногда такой детский отдых может привести к смертельному исходу: из непредназначенных для купания водоемов тяжело выбраться самостоятельно", - подчеркивает врач.
Ранее врач-кардиолог Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Кемал Асанов отмечал, что в летнею жару отмена препаратов для снижения давления может вызвать гипертонический криз.
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