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Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности

Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности

РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T06:44

2026-07-03T06:44

2026-07-03T06:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Жаркое крымское лето заставляет искать спасение в прохладной воде, поэтому городские фонтаны, а также не предназначенные для купания водоемы, становятся излюбленным местом для многих детей. Однако такие водные процедуры могут привести к кожным заболеваниям и серьезным кишечным инфекциям, предупредила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского Ирина Сухарева в комментарии РИА Новости Крым.Фонтаны – это элементы благоустройства городской архитектурной среды, в которых используется техническая вода с содержанием множества болезнетворных бактерий, тяжелых металлов и реагентов, подчеркивает она.Кроме того, чтобы вода не цвела, в фонтаны могут добавляться определенные химические вещества, раздражающие кожу и слизистые. А еще в них любят купаться птицы и бездомные животные. К примеру, пернатые являются переносчиками орнитоза - острого инфекционного заболевания, вызывающего лихорадку, а также общую интоксикацию. Болезнь поражает легкие и центральную нервную систему.По словам Ирины Сухаревой, чтобы у ребенка не возникало желания попить из фонтана, он всегда должен иметь при себе бутылку с чистой водой.Более того, фонтаны являются территорией повышенного травматизма, поскольку в них находится множество технических элементов – различные коммуникации, насосы, светильники.Ранее врач-кардиолог Кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко Кемал Асанов отмечал, что в летнею жару отмена препаратов для снижения давления может вызвать гипертонический криз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие кожные болезни обостряются в жаруОпасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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