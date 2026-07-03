https://crimea.ria.ru/20260703/desantniki-unichtozhili-punkt-zapuska-dronov-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-1157355016.html

Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области

Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T18:46

2026-07-03T18:46

2026-07-03T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе Малокатериновки, во время разведки местности, дроновод обнаружил замаскированную позицию расчета БПЛА ВСУ, оборудованную в лесополосе. После проведения доразведки, полученные координаты были незамедлительно переданы на командный пункт, где бойцы приняли решение об уничтожении обнаруженного объекта огнем артиллерии.В Минобороны РФ добавили, что цель поразили прямым попаданием. Расчет БGЛА ВСУ вместе с оборудованием полностью уничтожен. Это позволило сорвать планы противника по ведению воздушной разведки на данном участке линии боевого соприкосновения.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиВ армии России создается единая система борьбы с БПЛА – Белоусов

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