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Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области
Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T18:46
2026-07-03T18:46
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В районе Малокатериновки, во время разведки местности, дроновод обнаружил замаскированную позицию расчета БПЛА ВСУ, оборудованную в лесополосе. После проведения доразведки, полученные координаты были незамедлительно переданы на командный пункт, где бойцы приняли решение об уничтожении обнаруженного объекта огнем артиллерии.В Минобороны РФ добавили, что цель поразили прямым попаданием. Расчет БGЛА ВСУ вместе с оборудованием полностью уничтожен. Это позволило сорвать планы противника по ведению воздушной разведки на данном участке линии боевого соприкосновения.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"Десантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиВ армии России создается единая система борьбы с БПЛА – Белоусов
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, видео, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Десантники уничтожили пункт запуска дронов ВСУ в Запорожской области

Новороссийские десантники разбили вражеский пункт управления БПЛА в Запорожской области

18:46 03.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Артиллеристы-десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили позицию расчетов беспилотников противника в лесополосе Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В районе Малокатериновки, во время разведки местности, дроновод обнаружил замаскированную позицию расчета БПЛА ВСУ, оборудованную в лесополосе. После проведения доразведки, полученные координаты были незамедлительно переданы на командный пункт, где бойцы приняли решение об уничтожении обнаруженного объекта огнем артиллерии.
"Расчет гаубицы Д-30, получив боевую задачу, оперативно совершил марш и занял подготовленную огневую позицию. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и привели его к боевой готовности. Используя данные корректировки с беспилотного аппарата, после пристрелочного выстрела произвели огневой налет по вражескому пункту запуска беспилотников", - рассказали в военном ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что цель поразили прямым попаданием. Расчет БGЛА ВСУ вместе с оборудованием полностью уничтожен. Это позволило сорвать планы противника по ведению воздушной разведки на данном участке линии боевого соприкосновения.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУЗапорожская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
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