Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260703/chernomorskiy-flot-unichtozhil-10-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1157365465.html
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T12:52
2026-07-03T12:52
новости крыма
министерство обороны рф
безэкипажные катера
беспилотные катера
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_0:21:1179:684_1920x0_80_0_0_53fd45703f6c0220e7402e8a5daf9e5c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3 871 БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что на неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами РФ были нанесены массированный и пять групповых ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и Кременчугу нанесен групповой ударПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУСлов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112133_120:0:1059:704_1920x0_80_0_0_156d50d7cfea4e949454597928bd4ef9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, министерство обороны рф, безэкипажные катера, беспилотные катера, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров за неделю

12:52 03.07.2026
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"(С 27 июня по 3 июля) силами Черноморского флота уничтожены 10 безэкипажных катеров ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
Кроме того, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3 871 БПЛА самолетного типа.
Ранее сообщалось, что на неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами РФ были нанесены массированный и пять групповых ударов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
По Киеву и Кременчугу нанесен групповой удар
Прятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
Слов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
 
Новости КрымаМинистерство обороны РФБезэкипажные катераБеспилотные катераНовости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45Критический ущерб любому противнику – Патрушев назвал цели ВМФ РФ
13:36Крымский мост сейчас - обстановка днем в пятницу
13:27За год Россия передала Украине тела более 20 тысяч военных
13:22ВТБ: в первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза
13:15За три месяца от ударов ВСУ погибли 3 медика и 4 спасателя - Мирошник
13:05Киев теряет боевиков тысячами – страшные цифры на за неделю
12:59Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в Токмаке
12:57Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя
12:52Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
12:42ВСУ пытаются отрезать села в Крыму от транспортного сообщения - МИД
12:33Шесть ударов возмездия по Украине нанесла армия РФ за неделю
12:23ВС РФ освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области
12:12Правила провоза бензина и газа через Крымский мост
11:56В Крыму продолжается расследование по делу секты "Свидетелей Иеговы"*
11:51Боевики убили 373 детей в России – Мирошник
11:42На Крым обрушится грозовой шторм с градом
11:35Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в запорожском Токмаке - погибли люди
11:168 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ
11:12В Севастополе приостановили работу нескольких автобусных маршрутов
11:09Крымский мост сейчас – обстановка на 11 часов пятницы
Лента новостейМолния