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Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T12:52
2026-07-03T12:52
2026-07-03T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3 871 БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что на неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами РФ были нанесены массированный и пять групповых ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и Кременчугу нанесен групповой ударПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУСлов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров
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новости крыма, министерство обороны рф, безэкипажные катера, беспилотные катера, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили 10 украинских безэкипажных катеров за неделю