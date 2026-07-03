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Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Черноморский флот уничтожил 10 безэкипажных катеров ВСУ

За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T12:52

2026-07-03T12:52

2026-07-03T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. За неделю российские военные уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, ударными БПЛА группировок войск ВС РФ уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, 3 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3 871 БПЛА самолетного типа.Ранее сообщалось, что на неделю в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами РФ были нанесены массированный и пять групповых ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и Кременчугу нанесен групповой ударПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУСлов недостаточно: Россия будет наносить регулярные удары по Украине – Лавров

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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