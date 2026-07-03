https://crimea.ria.ru/20260703/cherez-chas-nachnut-zadykhatsya-sevastopolskiy-akvarium-prosit-pomoschi-1157368412.html

"Через час начнут задыхаться": Севастопольский аквариум просит помощи

"Через час начнут задыхаться": Севастопольский аквариум просит помощи - РИА Новости Крым, 03.07.2026

"Через час начнут задыхаться": Севастопольский аквариум просит помощи

Севастопольский музей-аквариум, где содержится около 5 тысяч животных, просит правительство города разрешить покупать бензин "на вынос" хотя бы на одной из АЗС... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T14:20

2026-07-03T14:20

2026-07-03T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольский музей-аквариум, где содержится около 5 тысяч животных, просит правительство города разрешить покупать бензин "на вынос" хотя бы на одной из АЗС – это необходимо для поддержания работы генераторов. В противном случае через час обитатели водоемов начнут задыхаться, а через два будут первые жертвы.Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Севастопольского музея-аквариума Алексей Ершов, отметив, что пока топлива остается только на три дня. И это с учетом жесткой экономии и того, что помощь оказывают неравнодушные горожане, в том числе предприниматели.Ранее сообщалось, что местные жители оказывают помощь Севастопольскому аквариуму, где сложилась непростая ситуация из-за перебоев с электричеством.По словам Ершова, сейчас у аквариума собрался некоторый запас бензина – 300 литров. Все благодаря простым людям, в том числе предпринимателям из Севастополя и даже Симферополя, которые предоставили топливо.Однако этого количества хватит на три дня, даже с учетом жесткой экономии: генераторы включают не сразу, как потухают все приборы, а спустя некоторое время. Прямо во время нашего разговора Алексей отвлекается, чтобы отдать распоряжение включить генераторы через полчаса. Средний расход устройства, говорит, составляет 15 – 18 литров в час, так что надо быть бережливее.Но и долго экономить нет возможности – животные, а их в аквариуме около 5 000, начнут гибнуть, сказал Ершов."40-50 минут – и начинается первое кислородное голодание у животных, и необходимо уже включаться. В принципе, уже через сорок минут начинается ухудшение кислородного состояния, но еще как-то терпимо. Но через час уже будут животные потихоньку задыхаться. А через два часа будут первые трупы", – рассказал Ершов.Покупать бензин у перекупщиков, говорит директор, аквариуму, который в нынешнее время принимает в день не более десятка посетителей, вообще не вариант: час работы генераторов в таком случае будет обходиться 8 000 рублей вместо 2 000, если приобретать топливо на АЗС."Ну это же немыслимая сумма", ­– заметил Ершов.Именно о том, чтобы получить разрешение покупать хотя бы на одной заправочной станции Севастополя бензин на вынос, то есть в канистры для заправки генераторов просит сегодня руководства учреждения правительство города."Мы письмо написали и отнесли в правительство в понедельник, на имя заместителя Михаила Развожаева, который там занимается всем. По поводу квотировать нас как-то по топливу или дать возможность нам его приобретать в канистрах на заправках. Рассмотреть вопрос наш, подойти к нему гибче. Но пока ответа нет", – сказал Ершов.По словам заведующей лабораторией фиторесурсов Института биологии южных морей (ИнБЮМ) им. А.О. Ковалевского РАН, заслуженного эколога России Наталии Мильчаковой, накануне она обходила все залы аквариума, который работает в обычном режиме, однако риски остаются. "Пока самое главное – нет гибели рыб и других обитателей. Многие из них тропического происхождения, поэтому изменение и незначительное увеличение температуры - фактор для них не такой стрессовый. А самое страшное в отсутствие света - это остановка фильтрации воды и подачи кислорода. Сейчас вода в аквариумах чистая, все технические службы работают практически круглосуточно. И я хотела бы от себя лично искренне поблагодарить горожан, которые помогли нашим обитателям Аквариума ", – сказала Мильчакова.Она отметила, что здание Института биологии южных морей, в цокольном этаже которого располагается Севастопольский музей-аквариум, находится среди объектов, куда в первую очередь дают свет после отключения. "Но несмотря на то, что мы как бы защищены этим, после 24-го июня числа никто не знал сколько Аквариум будет без света, и какой запас топлива нужно создать для генераторов", – заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240222/postradavshiy-ot-shtorma-sevastopolskiy-akvarium-otkrylsya-posle-remonta-1135149755.html

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