https://crimea.ria.ru/20260703/chast-kryma-v-pyatnitsu-bez-vody-iz-za-avariy-na-energoliniyakh-1157354332.html

Часть Крыма в пятницу без воды из-за аварий на энерголиниях

Часть Крыма в пятницу без воды из-за аварий на энерголиниях - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Часть Крыма в пятницу без воды из-за аварий на энерголиниях

Семь городов и один район Крыма в пятницу останутся без воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях энергоснабжения, информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T08:49

2026-07-03T08:49

2026-07-03T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Семь городов и один район Крыма в пятницу останутся без воды в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях энергоснабжения, информирует пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в течение дня подачу воды ограничат в Джанкое и Красногвардейском районе, в Евпатории, Армянске, Красноперекопске, селе Ишунь и поселке Раздольное, а также в Саках.В Феодосии ограничения коснутся Челноковского микрорайона.В Керчи до полуночи воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Сергея Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1,2 Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзная, Славы, Спартака, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова №93-165, Кооперативной, Голубиной, Лозовой, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Генерала Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международной, Печениной, Ученической, Джанкой-Каменка, Чапаева, Крестьянской, Береговой, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанской, Прохладной, Собина, Комсомольской. Также без воды частично остается послок Аджимушкай.Накануне в Судаке и прилегающих селах , а также в Феодосии, частично ограничивали водоснабжение из-за аварии на сетях и отсутствия электричества на насосной станции, сообщала пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабженияВ двух поселках на западе Крыма вводят график подачи водыВ Алуштинском округе ввели график подачи воды

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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