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Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка
Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка
Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире "Радио РБК", сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T17:58
2026-07-03T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире "Радио РБК", сообщает РИА Новости.Он добавил, что хотел бы знать, откуда возникают опасения на этот счет.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случаеПочему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%
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центробанк рф, банк, банк россии, банковские вклады, деньги, финансы, новости, общество
Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка

Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях – замглавы ЦБ

17:58 03.07.2026 (обновлено: 17:59 03.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире "Радио РБК", сообщает РИА Новости.
"Ни при каких (условиях – ред.). Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего", – сказал Заботкин
Он добавил, что хотел бы знать, откуда возникают опасения на этот счет.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны.
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