https://crimea.ria.ru/20260703/budut-li-zamorazhivat-vklady-rossiyan--otvet-tsentrobanka-1157379105.html

Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка

Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Будут ли замораживать вклады россиян – ответ Центробанка

Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире "Радио РБК", сообщает РИА... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T17:58

2026-07-03T17:58

2026-07-03T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в эфире "Радио РБК", сообщает РИА Новости.Он добавил, что хотел бы знать, откуда возникают опасения на этот счет.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее также называла бессмыслицей периодически возникающие разговоры о заморозке вкладов в банках. По ее словам, они абсурдны, начисто лишены смысла, и подобный шаг подорвал бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случаеПочему ключевая ставка в России снижается медленнее инфляции ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25%

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк, банк россии, банковские вклады, деньги, финансы, новости, общество