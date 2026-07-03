https://crimea.ria.ru/20260703/boytsy-dnepra-nakhodyatsya-v-devyati-kilometrakh-ot-zaporozhya-1157383829.html

Бойцы "Днепра" находятся в девяти километрах от Запорожья

Бойцы "Днепра" находятся в девяти километрах от Запорожья - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Бойцы "Днепра" находятся в девяти километрах от Запорожья

Передовые отряды группировки войск "Днепр" подошли на расстояние девяти километров от окраин Запорожья. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T23:23

2026-07-03T23:23

2026-07-03T23:23

министерство обороны рф

валерий герасимов

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группировка войск "днепр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Передовые отряды группировки войск "Днепр" подошли на расстояние девяти километров от окраин Запорожья. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на совещании под руководством президента страны Владимира Путина о ситуации в зоне СВО.Герасимов отметил, что наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки ведется на всех направлениях.Также Герасимов сообщил, что завершается освобождение города Красный Лиман - важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении."На купянском направлении противник не оставляет своих намерений возвратить утраченные позиции в Купянске. Для этого дополнительно перебросил в этот район 11 батальонов, в том числе от двух бригад морской пехоты, которые предпринимают безуспешные попытки с целью прорваться в город или вытеснить наши подразделения на восточный берег реки Оскол", - добавил он.Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском, доложил Герасимов."Южная" группировка войск продолжает выполнять задачи на северо-донецком направлении в соответствии с замыслом по специальной военной операции. Наступление соединений воинских частей группировки ведется по всей линии боевого соприкосновения на широком фронте", - указал начальник Генштаба.Войска группировки "Восток" в полосе своего наступления уверенно удерживают инициативу и продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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