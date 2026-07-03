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Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России
Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России
Правительство Болгарии готово наложить вето на 21-й пакет Евросоюза против России, если новые ограничения будут вредить интересам Софии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T16:07
2026-07-03T16:07
болгария
европейский союз (ес)
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Правительство Болгарии готово наложить вето на 21-й пакет Евросоюза против России, если новые ограничения будут вредить интересам Софии. Об этом заявил болгарский премьер Румен Радев, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Darik News.Сообщается, что слова Радева были встречены аплодисментами.Ранее на саммите Евросоюза Радев высказался против введения новых антироссийских санкций, поскольку они наносят ущерб и создают риски для болгарской экономики.Решение по новым рестрикциям планируется принять в июле на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада ввела санкции против российских бирж и морских перевозчиков ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
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РИА Новости Крым
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болгария, европейский союз (ес), санкции против россии, санкции, политика, внешняя политика, новости
Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России

Болгария готова наложить вето на 21-й пакет санкций ЕС против России – премьер Радев

16:07 03.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРумен Радев
Румен Радев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Правительство Болгарии готово наложить вето на 21-й пакет Евросоюза против России, если новые ограничения будут вредить интересам Софии. Об этом заявил болгарский премьер Румен Радев, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Darik News.
"Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов – я это сделаю. Просто и ясно, потому что я защищаю и отстаиваю болгарские национальные интересы", - сказал он в ходе выступления в парламенте.
Сообщается, что слова Радева были встречены аплодисментами.
Ранее на саммите Евросоюза Радев высказался против введения новых антироссийских санкций, поскольку они наносят ущерб и создают риски для болгарской экономики.
Решение по новым рестрикциям планируется принять в июле на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
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БолгарияЕвропейский Союз (ЕС)Санкции против РоссииСанкцииПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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