https://crimea.ria.ru/20260703/bolgariya-zablokiruet-novyy-paket-sanktsiy-es-protiv-rossii-1157371850.html

Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России

Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Болгария заблокирует новый пакет санкций ЕС против России

Правительство Болгарии готово наложить вето на 21-й пакет Евросоюза против России, если новые ограничения будут вредить интересам Софии. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T16:07

2026-07-03T16:07

2026-07-03T16:07

болгария

европейский союз (ес)

санкции против россии

санкции

политика

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Правительство Болгарии готово наложить вето на 21-й пакет Евросоюза против России, если новые ограничения будут вредить интересам Софии. Об этом заявил болгарский премьер Румен Радев, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Darik News.Сообщается, что слова Радева были встречены аплодисментами.Ранее на саммите Евросоюза Радев высказался против введения новых антироссийских санкций, поскольку они наносят ущерб и создают риски для болгарской экономики.Решение по новым рестрикциям планируется принять в июле на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Канада ввела санкции против российских бирж и морских перевозчиков ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона "Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС

болгария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, европейский союз (ес), санкции против россии, санкции, политика, внешняя политика, новости