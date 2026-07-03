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Боевики убили 373 детей в России – Мирошник

Боевики убили 373 детей в России – Мирошник - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Боевики убили 373 детей в России – Мирошник

С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли 264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T11:51

2026-07-03T11:51

2026-07-03T11:51

родион мирошник

украина

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

дети

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. С февраля 2022 года от атак украинских боевиков погибли 264 ребенка в России. С 2014 года число погибших несовершеннолетних составляет 373. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, только за период с апреля до июня 2026 года в результате атак ВСУ погиб 21 ребенок."Минувшие три месяца принесли еще один жуткий рекорд по числу жертв среди детей и подростков. За этот период пострадали 204 ни в чем не повинных ребенка, из которых 21 уже никогда не доживет до своего совершеннолетия. Это наибольший показатель за последние два года", - подчеркнул посол.Ранее сообщалось, что 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительницаВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человекАтака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, украина, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), дети, министерство иностранных дел рф (мид рф)