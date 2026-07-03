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Бензин в Крыму в пятницу будет на 62 АЗС
Бензин в Крыму в пятницу будет на 62 АЗС - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Бензин в Крыму в пятницу будет на 62 АЗС
В пятницу, 3 июля, в Крыму свободная продажа топлива будет осуществляться на 62 автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T09:39
2026-07-03T09:39
2026-07-03T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В пятницу, 3 июля, в Крыму свободная продажа топлива будет осуществляться на 62 автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Он подчеркнул, что руководство Крыма принимает необходимые меры для восполнения необходимых объемов.Где сегодня будет топливоПо информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, 3 июля жители городского округа смогут заправиться на двух АЗС "Атан" с 10:00.Как сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло, топливо сегодня будет в продаже с 10:00 на одной АЗС "Атан".В Ялте в пятницу бензин и дизтопливо будут отпускать на АЗС "Атан" и ТЭС, сообщили в администрации городского округа. Продажа будет открыта с 10:00.По всему Крыму продолжают действовать ограничения на покупку топлива: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.Ситуация с бензиномГлава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значитНа Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыБензин в Крыму: в минтопэнерго прокомментировали ситуацию
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бензин, дефицит топлива в крыму, топливо, топливо в крыму, владимир воронкин, крым, новости крыма
Бензин в Крыму в пятницу будет на 62 АЗС
Топливо в Крыму 3 июля будет в свободной продаже на 62 автозаправочных станциях
09:39 03.07.2026 (обновлено: 09:52 03.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В пятницу, 3 июля, в Крыму свободная продажа топлива будет осуществляться на 62 автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"Ситуация с топливом остается напряженной. Сегодня на 62 АЗС будет осуществлена розничная реализация автомобильного бензина и дизельного топлива, однако учитывая ограниченные объемы, возможность обеспечить потребности в полной мере отсутствует", - написал министр в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что руководство Крыма принимает необходимые меры для восполнения необходимых объемов.
Где сегодня будет топливо
По информации главы администрации Феодосии Владимира Кима, 3 июля жители городского округа смогут заправиться на двух АЗС "Атан" с 10:00.
Как сообщила глава администрации города Саки Юлия Предыбайло, топливо сегодня будет в продаже с 10:00 на одной АЗС "Атан".
В Ялте в пятницу бензин и дизтопливо будут отпускать на АЗС "Атан" и ТЭС, сообщили в администрации городского округа. Продажа будет открыта с 10:00.
По всему Крыму продолжают действовать ограничения на покупку топлива: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.
Ситуация с бензином
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил
, что в ближайшее время в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало
спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России
непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
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