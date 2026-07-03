https://crimea.ria.ru/20260703/belousov-proinspektiroval-sily-chf-i-vstretilsya-s-glavami-kryma-i-sevastopolya-1157365972.html

Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя

Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Белоусов проинспектировал силы ЧФ и встретился с главами Крыма и Севастополя

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота. Глава ведомства заслушал доклады командования о текущей... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T12:57

2026-07-03T12:57

2026-07-03T13:10

андрей белоусов

сергей аксенов

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте Черноморского флота. Глава ведомства заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук доложил министру обороны РФ о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.Кроме того, министр обороны РФ встретился с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил текущую обстановку на полуострове.Также Белоусов вручил военнослужащим Черноморского флота, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, государственные награды, в том числе медали "За Отвагу", "За Храбрость" и "За спасение погибавших".Ранее Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Запад".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаВ армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 годуОператоры беспилотных войск "Южной" группировки вскрыли 4 пункта ВСУ

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андрей белоусов, сергей аксенов, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, министерство обороны рф, крым, севастополь