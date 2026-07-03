https://crimea.ria.ru/20260703/belarus-otmechaet-den-nezavisimosti--istoriya-prazdnika-1157345622.html

Беларусь отмечает День независимости – история праздника

Беларусь отмечает День независимости – история праздника - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Беларусь отмечает День независимости – история праздника

Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Главный праздник... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T07:41

2026-07-03T07:41

2026-07-03T07:41

белоруссия

история

праздники и памятные даты

общество

союзное государство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Главный праздник белорусской государственности в справке РИА Новости Крым.С 1991 года День независимости Беларуси отмечался 27 июля. В этот день в 1990 году Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию "О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики".Однако уже спустя шесть лет дату изменили. Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Дату приурочили ко Дню освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей День независимости не привязан к отделению от СССР или Российской империи.Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин. Дата – исторически значимая в судьбе страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира. Главные мероприятия – парад, ярмарки, народные гуляния и концерты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимостиВ Крыму рассказали об особенной связи с БелоруссиейДень единения народов России и Белоруссии: история праздника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, история, праздники и памятные даты, общество, союзное государство