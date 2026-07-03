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Беларусь отмечает День независимости – история праздника - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Беларусь отмечает День независимости – история праздника
Беларусь отмечает День независимости – история праздника - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Беларусь отмечает День независимости – история праздника
Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Главный праздник... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T07:41
2026-07-03T07:41
белоруссия
история
праздники и памятные даты
общество
союзное государство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Главный праздник белорусской государственности в справке РИА Новости Крым.С 1991 года День независимости Беларуси отмечался 27 июля. В этот день в 1990 году Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию "О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики".Однако уже спустя шесть лет дату изменили. Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Дату приурочили ко Дню освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей День независимости не привязан к отделению от СССР или Российской империи.Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин. Дата – исторически значимая в судьбе страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира. Главные мероприятия – парад, ярмарки, народные гуляния и концерты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимостиВ Крыму рассказали об особенной связи с БелоруссиейДень единения народов России и Белоруссии: история праздника
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белоруссия, история, праздники и памятные даты, общество, союзное государство
Беларусь отмечает День независимости – история праздника

В Белоруссии 3 июля отмечается День независимости – справка

07:41 03.07.2026
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости в Минске
Празднование Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 3 июля в Белоруссии отмечается День независимости. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Главный праздник белорусской государственности в справке РИА Новости Крым.
С 1991 года День независимости Беларуси отмечался 27 июля. В этот день в 1990 году Верховный Совет Белорусской ССР принял Декларацию "О государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики".
Однако уже спустя шесть лет дату изменили. Решение о праздновании Дня Независимости 3 июля принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Дату приурочили ко Дню освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей День независимости не привязан к отделению от СССР или Российской империи.
Традиционно 3 июля белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости солдат, самоотверженной борьбе подпольщиков и партизан, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал страну из руин. Дата – исторически значимая в судьбе страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира. Главные мероприятия – парад, ярмарки, народные гуляния и концерты.
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БелоруссияИсторияПраздники и памятные датыОбществоСоюзное государство
 
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