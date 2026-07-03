https://crimea.ria.ru/20260703/bastrykin-zatreboval-doklad-posle-naezda-katera-na-rebenka-v-voronezhe-1157361547.html
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад
В Воронеже 11-летний ребенок погиб из-за наезда катера в акватории водохранилища. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T10:57
2026-07-03T10:57
2026-07-03T11:00
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
воронеж
водохранилище
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Воронеже 11-летний ребенок погиб из-за наезда катера в акватории водохранилища. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. Об этом сообщили в Следкоме России.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека."Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Саксину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отметили в Следкоме.Ранее сообщалось, что тело подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в одном из московских прудов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекНа Кубани ребенок провалился в глубокую яму – нашли только утромВ Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), воронеж, водохранилище, происшествия
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад
11-летний ребенок погиб при наезде катера в Воронеже - Бастрыкин затребовал доклад
10:57 03.07.2026 (обновлено: 11:00 03.07.2026)