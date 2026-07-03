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Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад
В Воронеже 11-летний ребенок погиб из-за наезда катера в акватории водохранилища. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T10:57
2026-07-03T11:00
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
воронеж
водохранилище
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Воронеже 11-летний ребенок погиб из-за наезда катера в акватории водохранилища. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. Об этом сообщили в Следкоме России.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека."Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Саксину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отметили в Следкоме.Ранее сообщалось, что тело подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в одном из московских прудов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму с начала купального сезона утонул один человекНа Кубани ребенок провалился в глубокую яму – нашли только утромВ Москве-реке обнаружили тело третьего пропавшего ребенка
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4.7
96
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), воронеж, водохранилище, происшествия
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад

11-летний ребенок погиб при наезде катера в Воронеже - Бастрыкин затребовал доклад

10:57 03.07.2026 (обновлено: 11:00 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. В Воронеже 11-летний ребенок погиб из-за наезда катера в акватории водохранилища. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по данному факту. Об этом сообщили в Следкоме России.
"По версии следствия, 2 июля в акватории Воронежского водохранилища судоводитель, управляя маломерным судном, наехал на купающегося в воде 11-летнего мальчика. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенок скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Саксину В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отметили в Следкоме.
Ранее сообщалось, что тело подростка без признаков насильственной смерти обнаружено в одном из московских прудов.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ВоронежВодохранилищеПроисшествия
 
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