https://crimea.ria.ru/20260703/ataka-vsu-na-smolenskuyu-oblast--gorit-promyshlennoe-predpriyatie-1157354497.html

Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие

Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие

Пожар произошел на одном из промышленных предприятий Смоленской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил утром в пятницу... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T09:03

2026-07-03T09:03

2026-07-03T09:03

атаки всу

смоленская область

василий анохин

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий Смоленской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Василий Анохин.К этому времени огонь локализован. Угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет. Граждан просят соблюдать меры предосторожности.155 украинских дронов уничтожены за ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России – в том числе Смоленской областью , сообщали ранее в пятницу в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидированПожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛАПожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны

смоленская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, смоленская область, василий анохин, новости, новости сво, пожар