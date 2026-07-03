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Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие
Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие
Пожар произошел на одном из промышленных предприятий Смоленской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил утром в пятницу... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T09:03
2026-07-03T09:03
атаки всу
смоленская область
василий анохин
новости
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий Смоленской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Василий Анохин.К этому времени огонь локализован. Угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет. Граждан просят соблюдать меры предосторожности.155 украинских дронов уничтожены за ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России – в том числе Смоленской областью , сообщали ранее в пятницу в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидированПожар на нефтебазе вспыхнул на Кубани после падения БПЛАПожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны
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атаки всу, смоленская область, василий анохин, новости, новости сво, пожар
Атака ВСУ на Смоленскую область – горит промышленное предприятие

Пожар произошел на промышленном объекте Смоленской области из-за атаки ВСУ – власти

09:03 03.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из промышленных предприятий Смоленской области в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор региона Василий Анохин.
"Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал", – проинформировал Анохин в своем канале в МАКС.
К этому времени огонь локализован. Угрозы для населения и объектов гражданской инфраструктуры нет. Граждан просят соблюдать меры предосторожности.
155 украинских дронов уничтожены за ночь над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России – в том числе Смоленской областью , сообщали ранее в пятницу в Минобороны РФ.
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Атаки ВСУСмоленская областьВасилий АнохинНовостиНовости СВОПожар
 
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Заголовок открываемого материала
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08:19Крымский мост сейчас - обстановка на утро пятницы
08:14На страже дорожной безопасности – Госавтоинспекция отмечает 90-летие
07:41Беларусь отмечает День независимости – история праздника
07:36155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь
07:36Неприступный для врагов: в Севастополе вспоминают героев обороны города
07:26Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительница
07:07Пожар в заповеднике "Аскания-Нова" уничтожил редкие виды флоры и фауны
06:44Дети купаются в фонтанах в жару: медик предупредила об опасности
06:26Электрички из Симферополя в Евпаторию и Джанкой приостановлены
06:04Отключения света в Крыму: магазины без генераторов закрывают
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22:40Массированный удар по Киеву и атака на автобус из Белоруссии: главное
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