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Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы
Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы
У 4 из 18 пострадавших при атаке ВСУ на Токмак в Запорожской области диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T15:11
2026-07-03T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. У 4 из 18 пострадавших при атаке ВСУ на Токмак в Запорожской области диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Ваньков.В пятницу в Токмаке БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести. По информации Следственного комитета Росси, по факту атаки БПЛА на рынок в Токмаке возбуждено уголовное дело о теракте.По его информации, основной диагноз пострадавших — минно-взрывная травма: повреждения ног, брюшной и грудной полостей. У четырех пострадавших диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. В отношении раненых, находящихся в Токмакской ЦРБ, проводятся диагностические мероприятия.Он рассказал, что в эвакуации пострадавших с территории рынка были задействованы три бригады скорой помощи Токмака и пять бригад Мелитопольской станции скорой помощи. Транспортировка и эвакуация пострадавших продолжаются. В Токмакской ЦРБ работают реанимационные отделения, приемно-диагностическое отделение Мелитопольской областной больницы также готово к приему пациентов. При необходимости будут привлечены силы Федерального центра медицины катастроф.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, происшествия, токмак, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), запорожская область
Атака ВСУ на рынок в Токмаке: у 4 пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы

В Минздраве Запорожской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на рынок

15:11 03.07.2026 (обновлено: 15:26 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМассовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске
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© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. У 4 из 18 пострадавших при атаке ВСУ на Токмак в Запорожской области диагностированы тяжелые черепно-мозговые травмы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Ваньков.
В пятницу в Токмаке БПЛА ударили по городскому рынку. В результате атаки погибли пять мирных жителей. 18 человек получили ранения различной степени тяжести. По информации Следственного комитета Росси, по факту атаки БПЛА на рынок в Токмаке возбуждено уголовное дело о теракте.
"14 пострадавших эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, четверо с более тяжелыми повреждениями доставлены в Мелитопольскую областную больницу", — сообщил Ваньков.
По его информации, основной диагноз пострадавших — минно-взрывная травма: повреждения ног, брюшной и грудной полостей. У четырех пострадавших диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. В отношении раненых, находящихся в Токмакской ЦРБ, проводятся диагностические мероприятия.
"После завершения оценки тяжести состояния каждого пациента будут приняты решения о дальнейших эвакуационных мероприятиях", — уточнил министр.
Он рассказал, что в эвакуации пострадавших с территории рынка были задействованы три бригады скорой помощи Токмака и пять бригад Мелитопольской станции скорой помощи. Транспортировка и эвакуация пострадавших продолжаются. В Токмакской ЦРБ работают реанимационные отделения, приемно-диагностическое отделение Мелитопольской областной больницы также готово к приему пациентов. При необходимости будут привлечены силы Федерального центра медицины катастроф.
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