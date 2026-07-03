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Армия России полностью освободила Константиновку - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Армия России полностью освободила Константиновку
Армия России полностью освободила Константиновку - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Армия России полностью освободила Константиновку
Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T22:46
2026-07-03T23:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВОПредставитель Кремля подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря героизму российских военных. Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за ними.Как отметил Песков, глава государства обратил внимание на то, что нужно сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей, остающихся в городе.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, россия, новости сво, украина, вооруженные силы россии, дмитрий песков, кремль
Армия России полностью освободила Константиновку

ВС России освободили Константиновку - Кремль

22:46 03.07.2026 (обновлено: 23:13 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВО
"Главная новость — полностью взята Константиновка", - приводит его словам РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря героизму российских военных. Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за ними.
Как отметил Песков, глава государства обратил внимание на то, что нужно сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей, остающихся в городе.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
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Министерство обороны РФРоссияНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииДмитрий ПесковКремль
 
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