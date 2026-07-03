https://crimea.ria.ru/20260703/armiya-rossii-polnostyu-osvobodila-konstantinovku-1157382735.html

Армия России полностью освободила Константиновку

Армия России полностью освободила Константиновку - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Армия России полностью освободила Константиновку

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T22:46

2026-07-03T22:46

2026-07-03T23:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам совещания под руководством главы государства о ситуации в зоне СВОПредставитель Кремля подчеркнул, что этого удалось достичь благодаря героизму российских военных. Стратегическая инициатива в зоне СВО полностью за ними.Как отметил Песков, глава государства обратил внимание на то, что нужно сделать все необходимое для эвакуации мирных жителей, остающихся в городе.Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Город является важным укрепрайоном ВСУ, прикрывающий дороги на Славянск и Краматорск. Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка составляют главную линию обороны украинской армии в Донбассе. Овладение Константиновкой создает плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, новости сво, украина, вооруженные силы россии, дмитрий песков, кремль