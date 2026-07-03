https://crimea.ria.ru/20260703/armiya-rossii-osvobodila-133-naselennykh-punkta-s-nachala-goda--putin-1157383529.html

Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин

Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026

Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин

Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и... РИА Новости Крым, 03.07.2026

2026-07-03T23:13

2026-07-03T23:13

2026-07-03T23:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.Путин отметил, что за последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Также продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей."Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумский, днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск вынужденно отступают с большими потерями", - сказал президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России полностью освободила Константиновку ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин

https://crimea.ria.ru/20260703/armiya-rossii-polnostyu-osvobodila-konstantinovku-1157382735.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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