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Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин
Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2026
Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин
Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T23:13
2026-07-03T23:13
новости сво
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.Путин отметил, что за последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Также продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей."Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумский, днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск вынужденно отступают с большими потерями", - сказал президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России полностью освободила Константиновку ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии - Путин
https://crimea.ria.ru/20260703/armiya-rossii-polnostyu-osvobodila-konstantinovku-1157382735.html
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новости сво, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, армия и флот, новости, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила 133 населенных пункта с начала года – Путин

Армия РФ с начала года взяла под контроль более 3000 квадратных км территории – Путин

23:13 03.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевое слаживание штурмовиков группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с начала года освободили 133 населенных пункта в зоне СВО и взяли под контроль более 3000 квадратных километров территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более трех тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии", - сказал глава государства.
Путин отметил, что за последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Также продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
"Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумский, днепропетровской областей Украины. Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск вынужденно отступают с большими потерями", - сказал президент.
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