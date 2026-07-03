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8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ
8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ - РИА Новости Крым, 03.07.2026
8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ
8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T11:16
2026-07-03T11:33
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Около 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его словам, с февраля 2022 года по 30 июня 2026 года число пострадавших достигло 30,9 тысячи человек, из которых погибли 8,4 тысячи человек. За весь 2025 год от украинских атак пострадали 6,5 тысяч человек, а за один квартал - более 3 тысяч. За второй квартал 2025 года погибли 165 мирных жителей, а за вторую четверть 2026 года - почти в три раза больше.Он подчеркнул, что в апреле - июне 2026 года отмечается резкая эскалация военных преступлений киевского режима против мирных жителей России. За три месяца от атак ВСУ погибли 422 россиянина, еще более 2,5 тысячи получили равнения. По словам Мирошника, деньги и оружие, которые Великобритания и страны ЕС передают Киеву, идут на убийство мирных россиян.Ранее сообщалось, что 155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночьСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по Белгороду - погибла мирная жительницаВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человекАтака ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области: возбуждено дело о теракте
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, всу (вооруженные силы украины), новости
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8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ

8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ

11:16 03.07.2026 (обновлено: 11:33 03.07.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ударили по машине скорой помощи
ВСУ ударили по машине скорой помощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Около 8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за преступных действий ВСУ. Об этом заявил сегодня в ходе брифинга посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, с февраля 2022 года по 30 июня 2026 года число пострадавших достигло 30,9 тысячи человек, из которых погибли 8,4 тысячи человек. За весь 2025 год от украинских атак пострадали 6,5 тысяч человек, а за один квартал - более 3 тысяч. За второй квартал 2025 года погибли 165 мирных жителей, а за вторую четверть 2026 года - почти в три раза больше.
Он подчеркнул, что в апреле - июне 2026 года отмечается резкая эскалация военных преступлений киевского режима против мирных жителей России. За три месяца от атак ВСУ погибли 422 россиянина, еще более 2,5 тысячи получили равнения.
"За 91 день второй четверти 2026 года от преступных и террористических действий киевских боевиков пострадали как минимум 3 040 мирных жителей, из которых погибли 422 человека. Рост по сравнению с предыдущим кварталом года составил более чем 76%", - сообщил Мирошник.
По словам Мирошника, деньги и оружие, которые Великобритания и страны ЕС передают Киеву, идут на убийство мирных россиян.
"Ежедневно 29 раненых и 5 убитых ни в чем не повинных мирных жителей - это и есть нынешняя статистика, за которую заплатили страны-спонсоры киевского режима. Это и есть результат их многомиллиардных вливаний в преступный террористический режим", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.
Ранее сообщалось, что 155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночь
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Родион МирошникМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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