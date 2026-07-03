https://crimea.ria.ru/20260703/155-ukrainskikh-dronov-nad-krymom-i-rossiey-sbili-za-noch-1157353629.html
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь - РИА Новости Крым, 03.07.2026
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь
155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночь, сообщает утром в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T07:36
2026-07-03T07:36
2026-07-03T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. 155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночь, сообщает утром в пятницу Минобороны РФ.В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что над регионам России, Черным и Азовским морями за 12 часов сбили 100 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов РоссииНовые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, украина, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь - Минобороны
07:36 03.07.2026 (обновлено: 07:42 03.07.2026)