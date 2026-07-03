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155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь - РИА Новости Крым, 03.07.2026
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155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь - РИА Новости Крым, 03.07.2026
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь
155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночь, сообщает утром в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.07.2026
2026-07-03T07:36
2026-07-03T07:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. 155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночь, сообщает утром в пятницу Минобороны РФ.В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Ранее сообщалось, что над регионам России, Черным и Азовским морями за 12 часов сбили 100 украинских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:327 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 18 регионов РоссииНовые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
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министерство обороны рф, украина, атаки всу, атаки всу на крым, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости сво
155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь

155 украинских дронов над Крымом и другими регионами России сбили за ночь - Минобороны

07:36 03.07.2026 (обновлено: 07:42 03.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. 155 украинских дронов над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над другими регионами России уничтожены за ночь, сообщает утром в пятницу Минобороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 2 июля до 7.00 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- информирует российское оборонное ведомство.
В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сообщалось, что над регионам России, Черным и Азовским морями за 12 часов сбили 100 украинских беспилотников.
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