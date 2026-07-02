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Жаркое лето: как защитить здоровье? - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Жаркое лето: как защитить здоровье?
Жаркое лето: как защитить здоровье? - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Жаркое лето: как защитить здоровье?
РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T11:00
2026-07-02T11:47
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля - 11.00. Пресс-конференция "Жаркое лето: как защитить здоровье?".Аномальная жара, накрывшая Европу, сместилась в сторону Черноморского региона России. И в Крым пришла жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Лето приносит не только теплые дни, но и повышенные риски для здоровья: солнечные ожоги и солнечные удары, аллергические реакции на солнце, опасность, связанную с резким перепадом температур. Жара особенно опасна при хронических заболеваниях, в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Участники:— главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга БАРИЛО;— заведующий дерматовенерологическим отделением ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер " Елена СЕМКИНА;— врач-кардиолог Кардиологического диспансера ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" Кемал АСАНОВ;— главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна АБЛЯЛИМОВА.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр, фото

Жаркое лето: как защитить здоровье?

11:00 02.07.2026 (обновлено: 11:47 02.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля - 11.00. Пресс-конференция "Жаркое лето: как защитить здоровье?".
Аномальная жара, накрывшая Европу, сместилась в сторону Черноморского региона России. И в Крым пришла жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Лето приносит не только теплые дни, но и повышенные риски для здоровья: солнечные ожоги и солнечные удары, аллергические реакции на солнце, опасность, связанную с резким перепадом температур. Жара особенно опасна при хронических заболеваниях, в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Чем опасна жара для здоровья человека? Какие болезни могут развиться или обостриться в жаркую погоду? Как защититься от пищевых инфекций? При каких симптомах необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью? Почему физическая нагрузка в сильную жару может быть опасна? Какие лекарственные препараты должны быть в аптечке тех, кто отправляется в отпуск?
Участники:
— главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга БАРИЛО;
— заведующий дерматовенерологическим отделением ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер " Елена СЕМКИНА;
— врач-кардиолог Кардиологического диспансера ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" Кемал АСАНОВ;
— главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна АБЛЯЛИМОВА.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПресс-конференция "Жаркое лето: как защитить здоровье?".
Пресс-конференция Жаркое лето: как защитить здоровье?
1 из 5
Пресс-конференция "Жаркое лето: как защитить здоровье?".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный внештатный специалист - терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило
Главный внештатный специалист - терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило
2 из 5
Главный внештатный специалист - терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга Барило
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаведующий дерматовенерологическим отделением ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер " Елена Семкина
Заведующий дерматовенерологическим отделением ГБУЗ Клинический кожно-венерологический диспансер Елена Семкина
3 из 5
Заведующий дерматовенерологическим отделением ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер " Елена Семкина
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрач-кардиолог Кардиологического диспансера ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" Кемал Асанов
Врач-кардиолог Кардиологического диспансера ГБУЗ РК Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко Кемал Асанов
4 из 5
Врач-кардиолог Кардиологического диспансера ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" Кемал Асанов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова
Главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова
5 из 5
Главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна Аблялимова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
Пресс-центр
 
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