https://crimea.ria.ru/20260702/zharkoe-leto-kak-zaschitit-zdorove-1157297537.html

Жаркое лето: как защитить здоровье?

Жаркое лето: как защитить здоровье? - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Жаркое лето: как защитить здоровье?

РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T11:00

2026-07-02T11:00

2026-07-02T11:47

пресс-центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля - 11.00. Пресс-конференция "Жаркое лето: как защитить здоровье?".Аномальная жара, накрывшая Европу, сместилась в сторону Черноморского региона России. И в Крым пришла жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Лето приносит не только теплые дни, но и повышенные риски для здоровья: солнечные ожоги и солнечные удары, аллергические реакции на солнце, опасность, связанную с резким перепадом температур. Жара особенно опасна при хронических заболеваниях, в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Участники:— главный внештатный специалист терапевт Министерства здравоохранения Республики Крым Ольга БАРИЛО;— заведующий дерматовенерологическим отделением ГБУЗ "Клинический кожно-венерологический диспансер " Елена СЕМКИНА;— врач-кардиолог Кардиологического диспансера ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко" Кемал АСАНОВ;— главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Сусанна АБЛЯЛИМОВА.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, фото