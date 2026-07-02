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Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт
Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт
Бандитский режим Владимира Зеленского на Украине вполне может быть сменен на военную хунту под управлением экс-главкома Валерия Залужного. Польша использует его РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T18:59
2026-07-02T18:59
валерий залужный
владимир зеленский
украина
польша
общественная организация "россия без долгов"
мнения
олег шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бандитский режим Владимира Зеленского на Украине вполне может быть сменен на военную хунту под управлением экс-главкома Валерия Залужного. Польша использует его как своего аватара, как делала это в 20 веке с Симоном Петлюрой, ввязавшись в противостояние с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко, комментируя заявление бывшего главкома ВСУ о намерении участвовать в президентской гонке.По словам Шевченко, совершенно ясно, что за Залужным и за Зеленским стоят принципиально разные силы Запада. То есть, "фактически сейчас конкурирует не Залужный с Зеленским, а "кошельки" Залужного и кошельки Зеленского", заметил он.Такая смена формы власти в нынешних условиях – "вполне возможный вариант для рассыпающегося государства Украина, которое Запад пытается сохранить как противника России", добавил он.Причем главным костылем для военной хунты как новой власти в Киеве станет Польша, которая давно уже заявляла, что готова стать щитом Европы против России, считает Шевченко. На такой же прогноз, по мнению эксперта, выводит и сама история Украины."Украинское государство, например, Симона Петлюры, воевало с Советской Россией. А когда оно было разгромлено, Петлюра, как и правительство, ушел в Польшу. И поляки поддерживали петлюровцев как своего аватара", – напомнил он.Украина на поле боя сейчас очевидно терпит катастрофическое поражение, с приходом к власти военной хунты она с еще большим ожесточением продолжит убивать своих граждан, сжимаясь по ходу продвижения ВС РФ до небольших территорий на Западе.Поддержка НАТО Украины при этом сократится до "всемирной поддержки Польши". Зеленский же будет убран "кошельками" Залужного как одиозная фигура, с которым Варшава поссорилась, прогнозирует Шевченко."Поляки столкнулись с ситуацией, когда Украина перестала быть управляема. Они долгое время закрывали глаза на украинских нацистов, забывали о своей исторической памяти, думая, что Киев будет под полным управлением Варшавы. А Киев не захотел. И поляков это очень сильно обидело," – отметил он.Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕСОднако если раньше "у Украины был очень большой черный потенциал для нацизма", то сейчас его нет: за пять лет СВО российская армия обнулила значительное количество деятелей нацистского движения, и Зеленскому сегодня практически не на кого опереться, добавил Шевченко."Наиболее упоротые сложили головы в противостоянии с нашими войсками. А банкиры, актеры, инфосолдаты – это не боевые отряды. Боевые силы теперь – это украинский нацизм в тех ошметках, в которых он остался. И ему Зеленский пытается бросать уже не кости, а куски мяса", – сказал Шевченко.Но с военной кастой Зеленскому не тягаться, так что его бандитов во власти могут легко сменить, полагает эксперт.Пойдут ли на такой сценарий большие кошельки – вопрос отдельный, добавил он. Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для КиеваРанее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что приход экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины лоббируют все глобалистские элиты Западной Европы, и прежде всего ЕС и Великобритании, с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замена Зеленского: Медведев оценил вероятность смены власти в КиевеКак героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнениеЗеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
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валерий залужный, владимир зеленский, украина, польша, общественная организация "россия без долгов" , мнения, олег шевченко
Залужный у власти установит военную диктатуру при поддержке Польши – эксперт

С приходом к власти на Украине Залужного Польша использует его для противостояния с РФ

18:59 02.07.2026
 
© РИА Новости КрымЭкс-главком ВСУ Валерий Залужный
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Бандитский режим Владимира Зеленского на Украине вполне может быть сменен на военную хунту под управлением экс-главкома Валерия Залужного. Польша использует его как своего аватара, как делала это в 20 веке с Симоном Петлюрой, ввязавшись в противостояние с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив Олег Шевченко, комментируя заявление бывшего главкома ВСУ о намерении участвовать в президентской гонке.
По словам Шевченко, совершенно ясно, что за Залужным и за Зеленским стоят принципиально разные силы Запада. То есть, "фактически сейчас конкурирует не Залужный с Зеленским, а "кошельки" Залужного и кошельки Зеленского", заметил он.
"Если говорить о формате и простым языком, то сейчас во власти Украины "криворожская гопота", и эти гопники пилят Украину – история со скифским золотом тому прекрасный пример. А Залужный – армеец, генерал. Он опирается на военный костяк. И если Залужный придет к власти, то на свои посты он, понятное дело, будет ставить тех, кого знает хорошо. То есть это такие черные полковники греческого варианта, военная диктатура", – сказал Шевченко.
Такая смена формы власти в нынешних условиях – "вполне возможный вариант для рассыпающегося государства Украина, которое Запад пытается сохранить как противника России", добавил он.
Причем главным костылем для военной хунты как новой власти в Киеве станет Польша, которая давно уже заявляла, что готова стать щитом Европы против России, считает Шевченко. На такой же прогноз, по мнению эксперта, выводит и сама история Украины.
"Украинское государство, например, Симона Петлюры, воевало с Советской Россией. А когда оно было разгромлено, Петлюра, как и правительство, ушел в Польшу. И поляки поддерживали петлюровцев как своего аватара", – напомнил он.
Украина на поле боя сейчас очевидно терпит катастрофическое поражение, с приходом к власти военной хунты она с еще большим ожесточением продолжит убивать своих граждан, сжимаясь по ходу продвижения ВС РФ до небольших территорий на Западе.
"И тогда Польша ввязывается в противостояние, используя военную диктатуру Залужного как своего аватара. Вариант с петлюровско-польским симбиозом начала XX века вполне возможен и в 21 веке", – сделал свой прогноз развития событий эксперт.
Поддержка НАТО Украины при этом сократится до "всемирной поддержки Польши". Зеленский же будет убран "кошельками" Залужного как одиозная фигура, с которым Варшава поссорилась, прогнозирует Шевченко.
"Поляки столкнулись с ситуацией, когда Украина перестала быть управляема. Они долгое время закрывали глаза на украинских нацистов, забывали о своей исторической памяти, думая, что Киев будет под полным управлением Варшавы. А Киев не захотел. И поляков это очень сильно обидело," – отметил он.
Польша не даст Украине истребители и заблокирует ее вступление в ЕС
Однако если раньше "у Украины был очень большой черный потенциал для нацизма", то сейчас его нет: за пять лет СВО российская армия обнулила значительное количество деятелей нацистского движения, и Зеленскому сегодня практически не на кого опереться, добавил Шевченко.
"Наиболее упоротые сложили головы в противостоянии с нашими войсками. А банкиры, актеры, инфосолдаты – это не боевые отряды. Боевые силы теперь – это украинский нацизм в тех ошметках, в которых он остался. И ему Зеленский пытается бросать уже не кости, а куски мяса", – сказал Шевченко.
Но с военной кастой Зеленскому не тягаться, так что его бандитов во власти могут легко сменить, полагает эксперт.
Пойдут ли на такой сценарий большие кошельки – вопрос отдельный, добавил он.
Не орел: Польша лишила Зеленского ордена – что это значит для Киева
Ранее военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что приход экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины лоббируют все глобалистские элиты Западной Европы, и прежде всего ЕС и Великобритании, с целью пресечь любые возможные договоренности с Россией об урегулировании и обеспечить продолжение боевых действий.
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Валерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийУкраинаПольшаОбщественная организация "Россия без долгов"МненияОлег Шевченко
 
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