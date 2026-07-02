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Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео
Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео
Задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России,... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T12:01
2026-07-02T12:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, публикуя соответствующее видео.По его словам, за выполнение заданий украинских спецслужб он получал от 10 до 20 тысяч рублей."В июне 2024 года (куратор – ред.) Сергей попросил меня подобрать людей для оказания помощи украинским спецслужбам. Я выбрал подходящего кандидата. После этого свел куратора с Романом, мы стали работать вдвоем", – дает показания задержанный.В ноябре того же года он, с его слов, получил задание от куратора "поднять тайник со взрывчаткой", чтобы затем "переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна".Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.Накануне Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности.30 июня троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован
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новости крыма, видео, крым, железная дорога, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, антитеррор
Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео

Теракт на железной дороге в Крыму должен был совершить агент Киева – видео допроса

12:01 02.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, публикуя соответствующее видео.

"В 2024 году я завербован сотрудником ГУР Украины через интернет-мессенджеры. Он (куратор – ред.) представился именем Сергей. Мной был избран псевдоним "Карлсон". Я выполнял ряд заданий по осуществлению фотофиксации военных объектов Министерства обороны Российской Федерации, а также Крымского моста. Фотографии отправлял своему куратору", – говорит на видео задержанный.

По его словам, за выполнение заданий украинских спецслужб он получал от 10 до 20 тысяч рублей.
"В июне 2024 года (куратор – ред.) Сергей попросил меня подобрать людей для оказания помощи украинским спецслужбам. Я выбрал подходящего кандидата. После этого свел куратора с Романом, мы стали работать вдвоем", – дает показания задержанный.
В ноябре того же года он, с его слов, получил задание от куратора "поднять тайник со взрывчаткой", чтобы затем "переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна".
Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.
Накануне Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности.
30 июня троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.
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