https://crimea.ria.ru/20260702/zaderzhannyy-v-krymu-agent-kieva-dolzhen-byl-podorvat-zheleznuyu-dorogu--video-1157331213.html

Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео

Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Задержанный в Крыму агент Киева должен был подорвать железную дорогу – видео

Задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России,... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:01

2026-07-02T12:01

2026-07-02T12:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Задержанный в Крыму пособник киевского режима получил задание от своего куратора заложить взрывчатку на железнодорожные пути. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России, публикуя соответствующее видео.По его словам, за выполнение заданий украинских спецслужб он получал от 10 до 20 тысяч рублей."В июне 2024 года (куратор – ред.) Сергей попросил меня подобрать людей для оказания помощи украинским спецслужбам. Я выбрал подходящего кандидата. После этого свел куратора с Романом, мы стали работать вдвоем", – дает показания задержанный.В ноябре того же года он, с его слов, получил задание от куратора "поднять тайник со взрывчаткой", чтобы затем "переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна".Ранее в четверг сообщалось, что в Крыму задержали двух агентов киевского режима, которые передавали врагу информацию о российских военных объектах и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту.Накануне Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности.30 июня троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидирован

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