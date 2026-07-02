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Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы

Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы

По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной приостановки движения троллейбусов. Об... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T13:55

2026-07-02T13:55

2026-07-02T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной приостановки движения троллейбусов. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.29 июня в Крыму было временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Решение было принято в связи с ситуацией в энергообеспечении республики. Между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.По ее словам, в соответствии с ответом Минтранса, для решения проблемы перевозчиками, обслуживающими маршрут Ялта – Алушта – Симферополь, увеличено количество подвижного состава автобусов и уменьшен интервал движения."Проездные билеты на данные маршруты можно приобрести на автостанционной сети "Крымавтотранс", – написала мэр в своем канале в МАКС.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаВ Севастополе остановили движение почти всех троллейбусовНовости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, алушта, симферополь, автобус, галина огнева, транспорт, общественный транспорт