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Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы
Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы
По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной приостановки движения троллейбусов. Об... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T13:55
2026-07-02T13:55
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автобус
галина огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной приостановки движения троллейбусов. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.29 июня в Крыму было временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Решение было принято в связи с ситуацией в энергообеспечении республики. Между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.По ее словам, в соответствии с ответом Минтранса, для решения проблемы перевозчиками, обслуживающими маршрут Ялта – Алушта – Симферополь, увеличено количество подвижного состава автобусов и уменьшен интервал движения."Проездные билеты на данные маршруты можно приобрести на автостанционной сети "Крымавтотранс", – написала мэр в своем канале в МАКС.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаВ Севастополе остановили движение почти всех троллейбусовНовости Крыма: Аксенов рассказал о текущей ситуации со светом и бензином
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РИА Новости Крым
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60
новости крыма, алушта, симферополь, автобус, галина огнева, транспорт, общественный транспорт
Южный берег Крыма и Симферополь соединят дополнительные автобусы

В Крыму на замену троллейбусам между Алуштой и Симферополем временно ставят автобусы

13:55 02.07.2026
 
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымАвтобусы
Автобусы
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. По маршруту Ялта – Алушта – Симферополь запустят дополнительные автобусы и уменьшат интервал их движения из-за временной приостановки движения троллейбусов. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
29 июня в Крыму было временно остановлено курсирование троллейбусов по маршруту №51 между Симферополем и Алуштой. Решение было принято в связи с ситуацией в энергообеспечении республики. Между Симферополем и селом Перевальное курсируют автобусы по пригородному маршруту №21. Интервалы движения зависят от пассажиропотока.
"Сегодня, в связи с многочисленными обращениями граждан, обратилась к министру транспорта Республики Крым Арсению Дмитриевичу Козловскому, по вопросу работы троллейбусного маршрута № 51", – проинформировала Огнева.
По ее словам, в соответствии с ответом Минтранса, для решения проблемы перевозчиками, обслуживающими маршрут Ялта – Алушта – Симферополь, увеличено количество подвижного состава автобусов и уменьшен интервал движения.
"Проездные билеты на данные маршруты можно приобрести на автостанционной сети "Крымавтотранс", – написала мэр в своем канале в МАКС.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения.
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