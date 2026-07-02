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Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине

Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Выживание в условиях геноцида ТЦК и СБУ: будет ли новый майдан на Украине

Ни лично глава киевского режима Владимир Зеленский, ни особый, внедренный во все государственные структуры политический класс, на который он опирается, не... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T20:20

2026-07-02T20:20

2026-07-02T20:20

украина

мнения

алексей самойлов

общество

майдан

евромайдан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Ни лично глава киевского режима Владимир Зеленский, ни особый, внедренный во все государственные структуры политический класс, на который он опирается, не позволят заключить мир с Россией. А живущий на Украине народ не имеет внутренних ресурсов и поддержки для массового выступления против киевского режима, поэтому продолжит терпеть, хотя за мир с РФ может быть большое число граждан. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.Служба Gallup International (американская аналитическая компания) поделилась результатами социологического опроса, согласно которым 66% граждан Украины считают, что страна должна стремиться к скорейшему началу переговоров с Россией. Против такой позиции, согласно приведенным данным, высказалось менее четверти участников исследования. Еще 11% затруднились с ответом. При этом компания не привела точных дат проведения опроса, количества опрошенных респондентов и возможную статистическую погрешность.По мнению Самойлова, это показательные цифры. Но поскольку никаких деталей не приводится, остается не ясно, "где эти украинцы, которые отвечали, жили: в Польше, Венгрии, Румынии, в Италии, или все-таки на территории Украины", то есть там, где вряд ли кто-то скажет правду вслух, отметил эксперт."Представляете, по телефону звонят на Украине – в Киеве, в Житомире, в Харькове – и спрашивают: "А вы готовы (к миру с РФ – ред.)? И они отвечают? "Да, мы готовы!" Нет, ребята. Те, кто живет на Украине – хорошо они к России относятся, плохо ли, либо вообще абсолютно нейтральные, – не ответят правду никогда. Потому что они просто хотят выжить в условиях Украины, в условиях ТЦК и геноцида со стороны СБУ", – считает Самойлов.Тем не менее то, что в реальности Украина устала и от ТЦК, и от СБУ, и от самого Зеленского, и от войны, – это очевидно, ведь в тяжелых условиях продолжают быть люди именно здесь, а не где-нибудь в Европе, добавил он.Однако те, кто держит в страхе украинский народ, не намерены заключать мир никогда, убежден Самойлов."Ни Зеленский, ни тот политический класс, на который он опирается, – а он уже сформировался и это класс, с определенной идеологией, бизнес-формами, внедрен во все государственные структуры, – они могут существовать только в одной форме: войны против России. Все остальное мгновенно приводит к их физической и политической гибели. Поэтому никаких "одумываний" в этом направлении в принципе быть не может", – прокомментировал эксперт.Учитывая все обстоятельства, при которых приходится жить на Украине тем людям, которые желают мира и не поддерживают власть, можно уверенно сказать, что никакого нового "майдана" там не будет, считает Самойлов.Самойлов подчеркнул, что все так называемые "спонтанные" выступления народа – это хорошо подготовленные мятежи, а значит, для их реализации "должна быть организационная структура, финансово-материальное обеспечение, организованные группы с разделенными ролями и так далее"."Только тогда начинают появляться такие движения, как майдан 2014 года, который был охарактеризован как "волеизъявление свободолюбивого украинского народа" – все абсолютно в кавычках. Это было подготовленное иностранными и местными олигархами и политиками выступление против тогда действующего власти. Сейчас на Украине вообще полностью отсутствуют условия для подобных вещей. Нет ни политических сил, ни партий", – сказал Самойлов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июлеКак героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнениеПутин: спасение киевского режима не входит в планы России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, алексей самойлов, общество, майдан, евромайдан, политика