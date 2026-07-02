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Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
При атаке беспилотника ВСУ по автобусу сообщением Минск – Анапа в Брянской области, помимо двух водителей, пострадал один пассажир. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:52
2026-07-02T16:52
автобус
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брянская область
атаки всу
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. При атаке беспилотника ВСУ по автобусу сообщением Минск – Анапа в Брянской области, помимо двух водителей, пострадал один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Белоруссии.Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Сообщалось, что пострадали двое водителей автобуса. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Пассажиры автобуса находятся на территории Белоруссии, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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автобус, белоруссия, брянская область, атаки всу, происшествия, новости
Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа

Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу Минск – Анапа увеличилось до трех

16:52 02.07.2026
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. При атаке беспилотника ВСУ по автобусу сообщением Минск – Анапа в Брянской области, помимо двух водителей, пострадал один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Белоруссии.
Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Сообщалось, что пострадали двое водителей автобуса. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Всего пострадавших трое: двое водителей автобуса и один пассажир. Пострадавшие госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Пассажиры автобуса находятся на территории Белоруссии, добавили в ведомстве.
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АвтобусБелоруссияБрянская областьАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
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