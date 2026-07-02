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Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
При атаке беспилотника ВСУ по автобусу сообщением Минск – Анапа в Брянской области, помимо двух водителей, пострадал один пассажир. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T16:52
2026-07-02T16:52
2026-07-02T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. При атаке беспилотника ВСУ по автобусу сообщением Минск – Анапа в Брянской области, помимо двух водителей, пострадал один пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Белоруссии.Украинский беспилотник в четверг атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Сообщалось, что пострадали двое водителей автобуса. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Пассажиры автобуса находятся на территории Белоруссии, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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автобус, белоруссия, брянская область, атаки всу, происшествия, новости
Выросло число пострадавших при ударе дрона по автобусу Минск – Анапа
Число пострадавших при ударе дрона ВСУ по автобусу Минск – Анапа увеличилось до трех