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ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области
ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области
Двое сотрудников "Запорожьеэнерго" погибли во время ремонтно-восстановительных работ при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:30
2026-07-02T09:30
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Двое сотрудников "Запорожьеэнерго" погибли во время ремонтно-восстановительных работ при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил трудовой подвиг энергетиков, ежедневно выполняющих свои задачи, несмотря на смертельную опасность, и выразил соболезнования родным и близким погибших.Всего, по данным губернатора, с начала спецоперации от рук киевских нацистов во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 сотрудников получили ранения.Число мирных жителей, пострадавших от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на ЗАЭС: ранены сотрудникиБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин
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запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области

Двое энергетиков погибли при атаке ВСУ во время ремонта линии в Запорожской области

09:30 02.07.2026
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Двое сотрудников "Запорожьеэнерго" погибли во время ремонтно-восстановительных работ при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате вражеской атаки БПЛА во время проведения ремонтно-восстановительных работ погибли сотрудники "Запорожьеэнерго", филиала АО "Юго-Западная ЭСК". От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей", - сообщил Балицкий в своем канале в МАКС.
Он отметил трудовой подвиг энергетиков, ежедневно выполняющих свои задачи, несмотря на смертельную опасность, и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Всего, по данным губернатора, с начала спецоперации от рук киевских нацистов во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 сотрудников получили ранения.
Число мирных жителей, пострадавших от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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