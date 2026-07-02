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ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области
ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.07.2026
ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области
Двое сотрудников "Запорожьеэнерго" погибли во время ремонтно-восстановительных работ при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:30
2026-07-02T09:30
2026-07-02T09:30
запорожская область
евгений балицкий
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Двое сотрудников "Запорожьеэнерго" погибли во время ремонтно-восстановительных работ при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил трудовой подвиг энергетиков, ежедневно выполняющих свои задачи, несмотря на смертельную опасность, и выразил соболезнования родным и близким погибших.Всего, по данным губернатора, с начала спецоперации от рук киевских нацистов во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, еще 77 сотрудников получили ранения.Число мирных жителей, пострадавших от атак киевского режима впервые с начала года превысило 300 человек за одну неделю. Более 40 гражданских, в том числе двое детей, погибли, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на ЗАЭС: ранены сотрудникиБоевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
ВСУ убили двух энергетиков при ремонте линий в Запорожской области
Двое энергетиков погибли при атаке ВСУ во время ремонта линии в Запорожской области