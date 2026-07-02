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ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 02.07.2026
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
Двенадцать человек ранены в результате атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Лисичанске. О этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T20:35
2026-07-02T20:35
2026-07-02T20:39
леонид пасечник
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Двенадцать человек ранены в результате атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Лисичанске. О этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, вражеские беспилотники ударили по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранен один человек, добавил Пасечник.Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.Это вторая за день атака ВСУ по пассажирским автобусам за день. Украинский беспилотник днем атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Пострадали двое водителей автобуса и один пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), атаки всу, автобус, происшествия, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), лисичанск
ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек
В Лисичанске дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус - ранены 12 человек
20:35 02.07.2026 (обновлено: 20:39 02.07.2026)