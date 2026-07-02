https://crimea.ria.ru/20260702/vsu-atakovali-passazhirskiy-avtobus-v-lisichanske---raneny-12-chelovek-1157350414.html

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек - РИА Новости Крым, 02.07.2026

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Лисичанске - ранены 12 человек

Двенадцать человек ранены в результате атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Лисичанске. О этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T20:35

2026-07-02T20:35

2026-07-02T20:39

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

атаки всу

автобус

происшествия

новые регионы россии

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Двенадцать человек ранены в результате атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Лисичанске. О этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Кроме того, вражеские беспилотники ударили по грузовикам в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранен один человек, добавил Пасечник.Сейчас все пострадавшие доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.Это вторая за день атака ВСУ по пассажирским автобусам за день. Украинский беспилотник днем атаковал пассажирский автобус сообщением Минск – Анапа в Брянской области. В автобусе в этот момент находились 19 пассажиров. Пострадали двое водителей автобуса и один пассажир. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

лисичанск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), атаки всу, автобус, происшествия, новые регионы россии, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), лисичанск