https://crimea.ria.ru/20260702/vpervye-v-rossii-moskovskie-vrachi-proveli-gibridnuyu-operatsiyu-na-mozge-1157322062.html

Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге

Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге

Первыми в Росси хирурги из Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T09:41

2026-07-02T09:41

2026-07-02T09:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Первыми в Росси хирурги из Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В институт Склифосовского обратилась пациентка 43 лет с жалобой на потерю зрения одного глаза. При обследовании выяснилось, что у женщины крупная аневризма внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв, рассказал мэр столицы.По истечении суток пациентку перевели из реанимации, а еще через десять дней выписали домой, уточнил он.Гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые когда-то считались практически невозможными, отметил Собянин."Сегодня Институт Склифосовского — крупнейший многопрофильный научно-практический центр экстренной, неотложной и плановой медицины. Сейчас строится новый комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи. Это соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"", - добавил мэр российской столицы.Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Крыма подписало соглашение о взаимодействии с руководством Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологиейВ Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчикаОжирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, здравоохранение в россии, сергей собянин, медицина, здоровье, новости