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Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге
Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге
Первыми в Росси хирурги из Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T09:41
2026-07-02T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Первыми в Росси хирурги из Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В институт Склифосовского обратилась пациентка 43 лет с жалобой на потерю зрения одного глаза. При обследовании выяснилось, что у женщины крупная аневризма внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв, рассказал мэр столицы.По истечении суток пациентку перевели из реанимации, а еще через десять дней выписали домой, уточнил он.Гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые когда-то считались практически невозможными, отметил Собянин."Сегодня Институт Склифосовского — крупнейший многопрофильный научно-практический центр экстренной, неотложной и плановой медицины. Сейчас строится новый комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи. Это соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"", - добавил мэр российской столицы.Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Крыма подписало соглашение о взаимодействии с руководством Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия вышла в лидеры по выживаемости детей с онкологиейВ Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчикаОжирение в Крыму теперь можно лечить по полису ОМС
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РИА Новости Крым
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60
москва, здравоохранение в россии, сергей собянин, медицина, здоровье, новости
Впервые в России московские врачи провели гибридную операцию на мозге

Впервые в России врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов

09:41 02.07.2026
 
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаВпервые в России врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов
Впервые в России врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Первыми в Росси хирурги из Института Склифосовского провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В институт Склифосовского обратилась пациентка 43 лет с жалобой на потерю зрения одного глаза. При обследовании выяснилось, что у женщины крупная аневризма внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв, рассказал мэр столицы.

"Операция проходила в гибридной операционной, и проводили ее несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги. Им удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение. Такая операция была проведена в России впервые", - написал Собянин в своем канале в МАКС.

© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаВпервые в России врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов
Впервые в России врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Впервые в России врачи Склифа провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов
По истечении суток пациентку перевели из реанимации, а еще через десять дней выписали домой, уточнил он.
Гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые когда-то считались практически невозможными, отметил Собянин.
"Сегодня Институт Склифосовского — крупнейший многопрофильный научно-практический центр экстренной, неотложной и плановой медицины. Сейчас строится новый комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи. Это соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"", - добавил мэр российской столицы.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Крыма подписало соглашение о взаимодействии с руководством Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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