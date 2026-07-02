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Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава
Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава
В Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T19:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что причинами возгораний становятся жаркая погода и человеческая беспечность.Сухая растительность загорелась в районе улицы Казачья - там огонь охватил 1 гектар растительности, еще тысячу "квадратов" сухостоя потушили по улице Летчика Есауленко, перечислили в МЧС.Лес горел возле улицы Грибная и садоводческого товарищества "Надежда-1". Там огонь удалось остановить на площадях 300 и 500 метров соответственно.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о локализации лесного пожара в окрестностях города, который вспыхнул 1 июля после атаки ВСУ и охватил 28 гектаров лесных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, пожар, мчс севастополя, природа, новости севастополя
Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава

В Севастополе в четверг потушили восемь природных пожаров - МЧС

19:11 02.07.2026
 
© МЧС СевастополяЛесной пожар
Лесной пожар
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Отмечается, что причинами возгораний становятся жаркая погода и человеческая беспечность.
"С сегодняшнего утра в регионе шесть раз горела сухая трава. Также дважды подразделения МЧС России реагировали на сообщения о возгорании леса", - отмелили спасатели.
Сухая растительность загорелась в районе улицы Казачья - там огонь охватил 1 гектар растительности, еще тысячу "квадратов" сухостоя потушили по улице Летчика Есауленко, перечислили в МЧС.
Лес горел возле улицы Грибная и садоводческого товарищества "Надежда-1". Там огонь удалось остановить на площадях 300 и 500 метров соответственно.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о локализации лесного пожара в окрестностях города, который вспыхнул 1 июля после атаки ВСУ и охватил 28 гектаров лесных территорий.
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СевастопольПожарМЧС СевастополяПриродаНовости Севастополя
 
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