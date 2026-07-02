https://crimea.ria.ru/20260702/vosem-pozharov-za-den-v-sevastopole-goryat-lesa-i-sukhaya-trava-1157348729.html

Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава

Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава - РИА Новости Крым, 02.07.2026

Восемь пожаров за день: в Севастополе горят леса и сухая трава

В Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T19:11

2026-07-02T19:11

2026-07-02T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе за день вспыхнуло восемь природных пожаров. Огонь охватил лес у садоводческого товарищества и сухую траву. Об этом сообщили в региональном МЧС.Отмечается, что причинами возгораний становятся жаркая погода и человеческая беспечность.Сухая растительность загорелась в районе улицы Казачья - там огонь охватил 1 гектар растительности, еще тысячу "квадратов" сухостоя потушили по улице Летчика Есауленко, перечислили в МЧС.Лес горел возле улицы Грибная и садоводческого товарищества "Надежда-1". Там огонь удалось остановить на площадях 300 и 500 метров соответственно.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о локализации лесного пожара в окрестностях города, который вспыхнул 1 июля после атаки ВСУ и охватил 28 гектаров лесных территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, природа, новости севастополя