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В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года
В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года
В Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. Так, 1 июля воздух в крымской столице раскалился до + 35,9 градусов, что на два градуса выше... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T10:47
2026-07-02T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. Так, 1 июля воздух в крымской столице раскалился до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.По словам специалиста, это новый температурный максимум для 1 июля за всю историю наблюдений в Симферополе.Накануне в республиканском гидрометцентре сообщали, что июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. При этом начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая заверила корреспондента РИА Новости Крым, что сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, на полуострове не ожидается.С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов, сообщили в республиканском МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасная погода в Крыму сохранится в ближайшие дниРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено+37 градусов: Крым продолжает нагреваться
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В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года

В Симферополе побит температурный рекорд 1938 года - столбики термометров показали + 35,9

10:47 02.07.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВид на Симферополь
Вид на Симферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе зарегистрирован новый температурный рекорд. Так, 1 июля воздух в крымской столице раскалился до + 35,9 градусов, что на два градуса выше рекордного значения 1938 года. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском гидрометцентре.
"1 июля в Симферополе на два градуса был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Предыдущий температурный рекорд был установлен в 1938 году, тогда столбики термометров показывали 33,9. В этом году столбики термометров показали - 35,9 градуса", - сообщил дежурный синоптик.
По словам специалиста, это новый температурный максимум для 1 июля за всю историю наблюдений в Симферополе.
Накануне в республиканском гидрометцентре сообщали, что июль в Крыму откроет аномально жаркая погода. При этом начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая заверила корреспондента РИА Новости Крым, что сорокаградусного зноя, от которого сейчас гибнут люди в ряде стран Европы, на полуострове не ожидается.
С 1 июля в Крыму действует ограничение на посещение лесов, сообщили в республиканском МЧС.
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