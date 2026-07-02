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В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына
В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына
В Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T12:58
2026-07-02T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В ноябре 2025 года в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя жительница Севастополя дает своему малолетнему ребенку пробовать спиртное и предлагает покурить. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело, ребенка у женщины забрали из-ща угрозы его жизни и здоровью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, женщина обвиняется в вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. После вынесения решения суда по данному уголовному уделу будет решен вопрос о лишении матери родительских прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, новости севастополя, дети, закон и право
В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына

В Севастополе мать будут судить за спаивание своего двухлетнего сына

12:58 02.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
В ноябре 2025 года в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя жительница Севастополя дает своему малолетнему ребенку пробовать спиртное и предлагает покурить. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело, ребенка у женщины забрали из-ща угрозы его жизни и здоровью.
"В ходе следствия установлено, что обвиняемая давала двухлетнему сыну неоднократно употреблять алкоголь, курить наркотическое вещество, а также применяла в отношении него физическую силу", - рассказали в СК.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, женщина обвиняется в вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. После вынесения решения суда по данному уголовному уделу будет решен вопрос о лишении матери родительских прав.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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