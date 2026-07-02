https://crimea.ria.ru/20260702/v-sevastopole-zhenschinu-budut-sudit-za-spaivanie-svoego-dvukhletnego-syna-1157334044.html

В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына

В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына

В Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T12:58

2026-07-02T12:58

2026-07-02T12:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.В ноябре 2025 года в ходе мониторинга соцсетей была выявлена видеозапись, на которой 20-летняя жительница Севастополя дает своему малолетнему ребенку пробовать спиртное и предлагает покурить. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело, ребенка у женщины забрали из-ща угрозы его жизни и здоровью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, женщина обвиняется в вовлечении своего ребенка в употребление алкоголя, склонении к употреблению наркотических средств, истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряженном с жестоким обращением.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. После вынесения решения суда по данному уголовному уделу будет решен вопрос о лишении матери родительских прав.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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