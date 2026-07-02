Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек - РИА Новости Крым, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260702/v-sevastopole-perenesli-konechnuyu-ostanovku-elektrichek-1157351409.html
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T23:37
2026-07-02T23:38
севастополь
правительство севастополя
пригородные поезда
электричка
поезд
расписание поездов в крыму
новости севастополя
логистика
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143222628_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_b7dd37d0a9e75614a19b59bf96b3fd11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой всех пригородных поездов. Об этом сообщили в городском правительстве.Для пассажиров изменят маршруты движения автобусных маршрутов №92 и №103. Кроме того, добраться до конечной остановки электричек в Инкермане можно будет и на автобусах №21 и №106."В ближайшие дни, для удобства пассажиров, дополнительно будет организован автобусный экспресс-маршрут "Железнодорожный вокзал - станция Инкерман-1". Расписание автобусного экспресс-маршрута будет подстроено под расписание электропоездов, с учётом времени на дорогу", - заверили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0a/1143222628_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_8a33beec32f1455f6610ee2d0eb45e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, правительство севастополя, пригородные поезда, электричка, поезд, расписание поездов в крыму, новости севастополя, логистика, транспорт, общественный транспорт, общество
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек

В Севастополе с 3 июля конечной остановкой пригородных поездов станет станция "Инкерман-1"

23:37 02.07.2026 (обновлено: 23:38 02.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригородная электричка
Пригородная электричка - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой всех пригородных поездов. Об этом сообщили в городском правительстве.
"Завтра, 3 июля, пригородные поезда из Севастополя в Симферополь в 05.00, 06.00 и в 07.30 будут еще отправляться от железнодорожного вокзала Севастополя, а отправление в 11.18 будет уже происходить от станции"Инкерман-1". Аналогично электрички из Симферополя в 07.00, 08.30 и 10.40 еще прибудут на железнодорожный вокзал Севастополя, а в 12.17 и последующие будут приходить на станцию"Инкерман-1", - уточнили власти.
Для пассажиров изменят маршруты движения автобусных маршрутов №92 и №103.

"Теперь в оба направления они будут доходить до остановок "Инкерман-1" и осуществлять разворот на Линейной улице. Маршруты этих автобусов проходят через остановки вблизи крупного транспортно-пересадочного узла на 5-м километре, где пассажиры, при необходимости, смогут пересесть на иные маршруты, в том числе троллейбусные", - отмечается в сообщении.

Кроме того, добраться до конечной остановки электричек в Инкермане можно будет и на автобусах №21 и №106.
"В ближайшие дни, для удобства пассажиров, дополнительно будет организован автобусный экспресс-маршрут "Железнодорожный вокзал - станция Инкерман-1". Расписание автобусного экспресс-маршрута будет подстроено под расписание электропоездов, с учётом времени на дорогу", - заверили в правительстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольПравительство СевастополяПригородные поездаЭлектричкаПоездРасписание поездов в КрымуНовости СевастополяЛогистикаТранспортОбщественный транспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала