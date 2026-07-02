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В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой... РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T23:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой всех пригородных поездов. Об этом сообщили в городском правительстве.Для пассажиров изменят маршруты движения автобусных маршрутов №92 и №103. Кроме того, добраться до конечной остановки электричек в Инкермане можно будет и на автобусах №21 и №106."В ближайшие дни, для удобства пассажиров, дополнительно будет организован автобусный экспресс-маршрут "Железнодорожный вокзал - станция Инкерман-1". Расписание автобусного экспресс-маршрута будет подстроено под расписание электропоездов, с учётом времени на дорогу", - заверили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе перенесли конечную остановку электричек
В Севастополе с 3 июля конечной остановкой пригородных поездов станет станция "Инкерман-1"
23:37 02.07.2026 (обновлено: 23:38 02.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой всех пригородных поездов. Об этом сообщили в городском правительстве.
"Завтра, 3 июля, пригородные поезда из Севастополя в Симферополь в 05.00, 06.00 и в 07.30 будут еще отправляться от железнодорожного вокзала Севастополя, а отправление в 11.18 будет уже происходить от станции"Инкерман-1". Аналогично электрички из Симферополя в 07.00, 08.30 и 10.40 еще прибудут на железнодорожный вокзал Севастополя, а в 12.17 и последующие будут приходить на станцию"Инкерман-1", - уточнили власти.
Для пассажиров изменят маршруты движения автобусных маршрутов №92 и №103.
"Теперь в оба направления они будут доходить до остановок "Инкерман-1" и осуществлять разворот на Линейной улице. Маршруты этих автобусов проходят через остановки вблизи крупного транспортно-пересадочного узла на 5-м километре, где пассажиры, при необходимости, смогут пересесть на иные маршруты, в том числе троллейбусные", - отмечается в сообщении.
Кроме того, добраться до конечной остановки электричек в Инкермане можно будет и на автобусах №21 и №106.
"В ближайшие дни, для удобства пассажиров, дополнительно будет организован автобусный экспресс-маршрут "Железнодорожный вокзал - станция Инкерман-1". Расписание автобусного экспресс-маршрута будет подстроено под расписание электропоездов, с учётом времени на дорогу", - заверили в правительстве.
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