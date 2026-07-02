https://crimea.ria.ru/20260702/v-sevastopole-perenesli-konechnuyu-ostanovku-elektrichek-1157351409.html

В Севастополе перенесли конечную остановку электричек

В Севастополе перенесли конечную остановку электричек - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В Севастополе перенесли конечную остановку электричек

В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой... РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T23:37

2026-07-02T23:37

2026-07-02T23:38

севастополь

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции "Инкерман-1". Она станет конечной остановкой всех пригородных поездов. Об этом сообщили в городском правительстве.Для пассажиров изменят маршруты движения автобусных маршрутов №92 и №103. Кроме того, добраться до конечной остановки электричек в Инкермане можно будет и на автобусах №21 и №106."В ближайшие дни, для удобства пассажиров, дополнительно будет организован автобусный экспресс-маршрут "Железнодорожный вокзал - станция Инкерман-1". Расписание автобусного экспресс-маршрута будет подстроено под расписание электропоездов, с учётом времени на дорогу", - заверили в правительстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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