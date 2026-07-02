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В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит
В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит
Норматив продаж на бирже бензина будет снижен до 10% на три месяца. Соответствующее решение приняло правительство России в четверг. РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T20:56
2026-07-02T21:26
россия
правительство россии
бензин
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Норматив продаж на бирже бензина будет снижен до 10% на три месяца. Соответствующее решение приняло правительство России в четверг.Таким образом на биржу поступят меньшие объемы бензина, а разницу производители смогут направить в розничные и оптовые каналы.Отмечается, что решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.Информации о том, будет ли меняться норматив для дизельного топлива, нет.Ранее сообщалось, что власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыКак проверить качество бензина подручными методами - экспертВ погоне за бензином двое севастопольцев отдали мошенникам 90 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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96
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россия, правительство россии, бензин, топливо, новости
В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значит

В России норматив продаж бензина на бирже снизили на три месяца

20:56 02.07.2026 (обновлено: 21:26 02.07.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Норматив продаж на бирже бензина будет снижен до 10% на три месяца. Соответствующее решение приняло правительство России в четверг.

"Норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах снижен с 15% до 10% от объема производства. Постановление об этом подписано", – говорится в сообщении.

Таким образом на биржу поступят меньшие объемы бензина, а разницу производители смогут направить в розничные и оптовые каналы.
Отмечается, что решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
Информации о том, будет ли меняться норматив для дизельного топлива, нет.
Ранее сообщалось, что власти Республики Крым совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива.
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