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В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3" - РИА Новости Крым, 02.07.2026
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В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"
В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3" - РИА Новости Крым, 02.07.2026
В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"
Отдельные нефтеперерабатывающие заводы в России до конца года смогут выпускать на отечественный рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", РИА Новости Крым, 02.07.2026
2026-07-02T23:47
2026-07-02T23:48
россия
нпз
топливо
бензин
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Отдельные нефтеперерабатывающие заводы в России до конца года смогут выпускать на отечественный рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", следует из постановления правительства.Под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.Контроль возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.Как прокомментировали в Минэнерго, данная мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.Власти Крыма совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значитНа Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыБензин в Крыму: как проверить качество топлива
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россия, нпз, топливо, бензин, правительство россии, новости
В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"

В России ряду нефтезаводов разрешили выпуск топлива по стандартам "Евро-3" до конца года

23:47 02.07.2026 (обновлено: 23:48 02.07.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМосковский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Отдельные нефтеперерабатывающие заводы в России до конца года смогут выпускать на отечественный рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", следует из постановления правительства.
"Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение... на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм", - сказано в документе.
Под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
Контроль возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
Как прокомментировали в Минэнерго, данная мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса.
"Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС", - уточнили в министерстве.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.
Власти Крыма совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях.
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