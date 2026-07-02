https://crimea.ria.ru/20260702/v-rossii-npz-do-kontsa-goda-smogut-vypuskat-toplivo-po-standartam-evro-3-1157351588.html

В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"

В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3" - РИА Новости Крым, 02.07.2026

В России НПЗ до конца года смогут выпускать топливо по стандартам "Евро-3"

Отдельные нефтеперерабатывающие заводы в России до конца года смогут выпускать на отечественный рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", РИА Новости Крым, 02.07.2026

2026-07-02T23:47

2026-07-02T23:47

2026-07-02T23:48

россия

нпз

топливо

бензин

правительство россии

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/62/1101656236_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_99bf9d59301a07095aee426c9d2d1044.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Отдельные нефтеперерабатывающие заводы в России до конца года смогут выпускать на отечественный рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", следует из постановления правительства.Под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.Контроль возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.Как прокомментировали в Минэнерго, данная мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.В Республике Крым с 21 июня прекращена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо отпускается только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.Власти Крыма совместно с трейдерами ведут работу по восполнению запасов бензина в регионе. Также принимаются меры для открытия дополнительной розничной продажи топлива, сообщал ранее министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.30 июня в Минтопэнерго сообщали, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России снизили норматив продаж бензина на бирже: что это значитНа Кубани хотят запретить продажу топлива на всех АЗС в канистрыБензин в Крыму: как проверить качество топлива

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нпз, топливо, бензин, правительство россии, новости